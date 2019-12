Tener ansiedad no te hace “difícil de amar”

La ansiedad es uno de los trastornos mentales más comunes que afecta a la sociedad sin embargo, es también uno de los más malinterpretados. Quien no sabe lo que es tener ansiedad, piensa que una está exagerando y que debería aprender a "calmarse".

Hay quienes incluso piensan que tener ansiedad te hace una persona "difícil de amar" pero eso es una gran mentira. Tener ansiedad no significa que no puedas amar ni tampoco que no seas digna de ser amada.

La sociedad nos ha hecho creer que la ansiedad es una enfermedad que enloquece a las personas. Sí, tenerla hace que percibas de forma diferente las cosas pero eso no tiene por qué ser una maldición que te condene a quedarte sola.

La ansiedad hace que sea difícil que admitas tus sentimientos por alguien, puede evitar que envíes mensajes de texto e inicie conversaciones. Puede convencerte de rechazar citas por miedo a que todo salga mal y sí, también puede convencerte de que no serás correspondida y que nunca encontrarás a esa persona que te ame.

Para muchos es complicado entender cómo es tu forma de pensar y por qué actúas como actúas pero eso no te hace difícil de amar.

Es normal que las personas no coincidan con sus ideas pero es cuestión de empatía y de encontrar un balance. Quizá no dejas de cuestionarte por qué sigues sola o por qué no ha aparecido quien vea lo mucho que vales, fuera de todas esas emociones intensas por las que te hace pasar la ansiedad. Pero te diré algo: no tienes por qué sentirte mal o pensar que no mereces amor.

Puede que tengas días en los que te sientas malhumorada o que caigas en una crisis existencial; pero eso no te hace difícil de amar. Puede que de un momento a otro sientas que lo único que quieres es estar encerrada en cuatro paredes y que nadie te vea pero eso tampoco significa que seas difícil de amar.

Si has estado soltera, tienes que saber que no es porque no seas suficiente o porque no seas digna de mirar sino que al final, sabes lo importante que es estar con la persona correcta y que no estás dispuesta a permitir comportamientos tóxicos que terminen empeorando tu salud mental. Mereces el amor más hermoso de todos, estar con una persona que entienda que tu belleza es única y sobretodo, que te ayude a crecer y a ver que no tienes que tener miedo a ser lastimada; porque la persona correcta, hará todo porque estés bien en lugar de recordarte que tienes ansiedad.

