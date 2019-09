Las mujeres inteligentes mantienen sus estándares altos cuando de buscar pareja se trata

Es hora de dejar de excusar cualquier tipo de comportamiento tóxico masculino. Deja de creer que está mal tener estándares altos y que por ser exigente "te vas a quedar sola". Las mujeres inteligente no bajan sus estándares por nadie.

Querer atención no te hace ser difícil de amar ni esperar a que seas prioridad; tampoco necesitar tiempo de calidad juntos, ¿por qué creer que tener estándares altos es algo malo? Aprende que tus estándares nunca son demasiado altos cuando se trata de la persona a la que permites entrar en tu vida. Tienes todo el derecho a hacer una lista de requerimientos para entregar tu corazón.

Nunca bajes tus estándares por alguien que te querrá a medias y que no se esforzará por hacerte feliz como mereces. Nunca dejes que te convenzan de que eres "demasiado exigente". Las mujeres inteligentes no se conforman con menos. Todas tenemos una lucha interna que nos obliga a cumplir con nuestras propias expectativas, las cuales siempre subimos más y más a partir de nuestras malas experiencias. Después de todo, el amor se goza, no se sufre. ¿Por qué creer que tener estándares altos es algo malo?

No está mal querer que alguien te dedique un día de la semana para ir al cine o tener una cena romántica, no está mal querer que la persona que amas te desee los buenos días o que te mire a los ojos cuando le cuentes por qué sientes que el mundo se te está viniendo encima.

Está permitido alejarte cuando sientas que la relación no está equilibrada; cuando sientas que la persona a la que le diste tu corazón no es capaz de darte el amor que tu estás dando. ¿Es demasiado pedir que el amor sea recíproco? No, por eso, no dejes que nadie te diga que está mal tener estándares altos.

Cualquiera que no pueda cumplir con tus expectativas, no merece tu corazón. Su falta de esfuerzo es señal de que no se preocupan tanto por ti como a ti.

Las mujeres inteligentes saben que bajar la guardia está lleno de peligro y prefieren reforzar susestándares antes que caer en una relación tóxica. Una mujer inteligente mantiene sus estándares altos porque no buscan complacer a nadie, ni estar en donde no se sienten satisfechas o amadas como merecen.

