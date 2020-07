Aprende a retirarte cuando no te corresponden con el mismo amor

El amor es complicado: no siempre es como lo pintan en los libros y películas románticas donde se dan chispas al primer cruce de miradas y todo es perfecto. Sí, el amor es algo hermoso pero también se sufre. Y no es que se trate de un sufrimiento tóxico al estilo de Romeo y Julieta, donde las cosas terminan mal para ambos sino que a veces es porque se trata de un amor no correspondido.

Estar enamorada de alguien que no te corresponde, termina siendo una forma de masoquismo puro en el que por un lado disfrutas esa sensación de mariposas en el estómago y por otro, está el dolor de una puñalada en corazón.

Tal vez estás enamorada de ese amigo que siempre te escucha o se ríe de tus malos chiste cuando nadie más lo hace. Quizá estás enamorada de ese chico que todas quieren y que te hace sentir que jamás se fijaría en ti. O quizá, sientes algo por alguien cuyo corazón le pertenece a otra persona.

Hay tantas formas de amor no correspondido que es fácil caer en la trampa.

Un ex que aún no has superado, un amigo "con beneficios" con el que jurabas no cruzar la línea del capricho y terminaste perdidamente enamorada también pueden ser terriblemente doloroso. Independientemente del caso, es importante que aprendas a retirarte cuando no eres correspondida.

Se dice fácil pero hacerlo es algo complicado. A veces una se niega a aceptarlo por miedo a la soledad o a no sentirte lo suficientemente interesante como para que alguien se enamore de ti.

El primer paso para lidiar con el amor no correspondido es reconocer si es realmente amor o si solo es un capricho para salir de la rutina. Es fácil confundirse, especialmente cuando estás rodeada de la idea de que tener una pareja es el secreto de la plenitud.

Pero la realidad es esta: si no sienten lo mismo que tú, es mejor aceptarlo y retirarse antes de que sientas el corazón hecho pedazos.

El amor no se ruega ni se compra.

No puedes obligar a nadie a amarte y aunque hay casos en los que puede surgir esa chispa entre ambos, perseguir a alguien hasta lograrlo es agotador y puede nunca pasar. .Si es real, no tendrás que forzarlo. No te despertarás todos los días sintiendo que tienes que hacer un inmenso esfuerzo o sacrificio para que esa persona se quede un poco más.

Además piénsalo, ¿realmente crees que estarías feliz con esa persona que desde el principio no te vio como una opción? Las emociones humanas son fugaces y los amores platónicos son de corta duración. El amor de verdad es una conexión profunda de afecto que las personas generalmente nunca superan.

Si has estado soltera, tienes que saber que no es porque no seas suficiente o porque no seas digna de mirar sino que al final, sabes lo importante que es estar con la persona correcta y que no estás dispuesta a permitir comportamientos tóxicos que terminen empeorando tu salud mental.

Mereces el amor más hermoso de todos, estar con una persona que entienda que tu belleza es única y sobretodo, que te ayude a crecer

