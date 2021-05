Quédate donde te quieran por lo que eres y no donde quieran cambiarte para gustar

El amor parece estar perdiendo el rumbo en un mundo donde siempre estamos de prisa. Entre tantos mensajes sobre cómo debería ser, terminamos pensando que lo importante es tener a alguien para no estar solas. De algún modo nos conformamos con migajas, amores que son pasajeros y que nos quieren “a medias”.

Cuando te quedas con este tipo de amor, es casi seguro que tome el rumbo equivocado y que en lugar de complementarte, te haga creer que debes cambiar para gustar más.

Si tienes que convencer para que te quieran, entonces ahí no es.

Todos tenemos cosas positivas y negativas pero se supone que el amor de verdad quiere siempre lo mejor para el otro.

Es muy diferente cuando una persona hace que quieras cambiar por ti para bien a cuando busca cambiarte porque quiere que lo complazcas.

El amor real no te pide que cambies ni tampoco es que alguien cambie por ti. La realidad es que ambos deben aceptarse con todos sus matices y trabajar por ser mejores para entonces poder construir algo juntos.

No se trata de pedirle al otro que cambie para que sea perfecto porque sería insinuar que no está siendo suficiente como para merecer amor. A nadie le gusta sentir que no es lo suficientemente bonita, interesante o inteligente.

Se supone que no debes preguntarte si eres amada ni tampoco sentir que el éxito de la relación depende de si cambias o no. No debes conformarte con un amor a medias que no es capaz de ver lo mucho que vales por todo lo que eres.

Jamás pierdas de vista tu valor. Mereces tanto amor como el que tienes para dar. No es justo darle tu tiempo a alguien que hace que pierdas tu esencia.

Recuerda que te mereces un amor que te haga sentir segura y especial siempre, no uno al que tengas que convencer y perseguir para que vea tu valor. No te conformes con menos.

Deja de creer que tienes que cumplir con expectativas ajenas, que debes transformar lo que eres para encajar. Debes cambiar no porque te lo pidan o porque alguien más piense que es bueno para la relación, sino porque tú deseas ser diferente.

Quien te obliga a convertirte en quien considera deberías ser te está restando valor. No permitas que te hagan creer que no eres suficiente.

Mantente fiel a ti misma y la persona correcta llegará a ti. No intentes cambiar tu esencia ni ocultar lo que te hace ser tú para gustarle a alguien porque quien te ame de verdad, conocerá hasta tus más grandes defectos y decidirá amarte sin condiciones.

A veces olvidamos que encontramos el amor verdadero cuando somos nosotros mismos, no tratando de moldearnos o convertirnos en algo más.

Deja de cambiar. Deja de creer que debes ser diferente para conseguir el amor de alguien. No necesitas moldear tu personalidad para ser “digna”. Siempre puedes transformarte pero no lo hagas por nadie más que por ti.

El amor está ahí, llega cuando menos lo esperas. Confía en que la persona correcta llegará para quedarse a tu lado y no te soltará.

Quien se enamore de ti lo hará por todo lo que eres y por lo que no y te ayudará a ver esos pequeños defectos como oportunidades para ser tu mejor versión. Comienza a apreciar todo sobre ti y harás que otros vean toda tu belleza.

