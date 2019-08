El amor de verdad es constante, no "a medias"

El amor ha sido simbolizado e incluso inmortalizado de muchas formas, desde el llamado "hilo rojo del destino" hasta las llamadas "almas gemelas". Nos han dicho muchas cosas sobre cómo debería ser y lo que debemos esperar. Sin embargo, olvidamos que dentro de todo el romance y la idealización está la consistencia.

El amor no es querer hoy e ignorar mañana para volver a querer pasado mañana. El amor es cosa de todos los días.

La falta de consistencia nos hace creer que no somos suficientes y que nunca podemos serlo, para esa persona ni para nadie más. Esos que un día te envían mensajes diciendo lo perfecta que eres y al siguiente te hacen sentir invisible, no merecen de ti.

Así que deja de aceptar planes al aire y respuestas vacías con un día de retraso. Deja demasiado de alguien que te quiere "a medias" cuando tú inviertes todo tu esfuerzo en quererlo tiempo completo. .

Se supone que no debes preguntarte si eres amada; se supone que no debes sentir que eres la única que carga con todo el peso de una relación. No debes conformarte con un amor a medias donde todo el tiempo te preocupas por ser la primera y no un plato "de segunda mesa".

Sé que es fácil acostumbrarse a ese estilo vida; después de todo, tienen muchas otras cosas en qué pensar. Pero sin darte cuenta, terminas invirtiendo tu vida en una persona que no es constante.

No pierdas de vista tu valor; recuerda que mereces más amor del que crees. No es justo darle tu tiempo a alguien con el que no puedes construir un futuro.

Recuerda que te mereces un amor que te haga sentir segura y especial siempre, no uno al que tengas que convencer y perseguir para que vea tu valor. No te conformes con menos.

Las imperfecciones también son perfectas ¡abrázalas! Eres perfecta como eres, sólo tienes que aprender a amarte

