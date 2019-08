Lo que realmente significa superar a alguien a quien amaste mucho

Las rupturas amorosas duelen y mucho; nadie quiere pasar por el sufrimiento de alejarse de alguien con quien imaginaba la vida entera. La angustia es algo difícil, pero no es para siempre.

Quizá ya has atravesado una o dos o tres rupturas. Quizá ya sabes lo que se siente que te rompan el corazón y quizá, has logrado sanar las heridas. Pero ¿sabes lo que realmente significa superar a alguien a quien amaste? .

Mientras te mueves de una relación a otra o tratas de re establecer tu vida, te encontrarás con muchas cosas en el camino y lo más probable es que entre ellas esté un único y verdadero.

Cuando por fin superas a esa persona, te das cuenta de que ya no te interesa evitar lugares o fiestas que te la recuerden o donde piensas que podrías encontrarla. Es más, si ya la has superado, te dará igual si por casualidad aparece por ahí.

Perder a alguien que amas es difícil, pero lidiar con ellos después de romper es más difícil. Al principio, tu cabeza girará en torno a lo que podría estar haciendo sin ti esa persona pero cuando realmente lo has superado, te darás cuenta de que ya no sientes curiosidad alguna por lo que es de su vida. Simplemente dejas que todo fluya. En este punto, lo más importante es que has dejado de revisar sus redes sociales o las de sus amigos. Créeme, en esta era, ESE es un paso enorme.

Por supuesto, superar a alguien significa que estás abierta para salir nuevamente; quizá aún no estás lista para iniciar una nueva relación pero al menos ya no estás encasillada en lo que pasó con tu ex.

Conocer nuevas personas y darle una oportunidad al amor no significa que quieras salir adelante, sino que ya has salido adelante. incluso si decides pasar una temporada sola, te darás cuenta de que no te molesta en absoluto porque prefieres eso a estar "mal acompañada".

La soledad no es algo malo. Cuando estamos en una relación durante demasiado tiempo, tendemos a olvidar cómo se siente estar solo. Pero cuando logras superar el mal trago, te das cuenta de lo bien que se puede sentir dar un paseo a solas o tomar un café mientras lees un libro sin preocuparte por nadie más.

Superar significa darte cuenta de que el trabajo, el tiempo en familia y otras actividades no son distracciones, sino cosas que necesitas hacer porque te hacen bien.

Viajarás, te concentrarás en tus metas profesionales, conocerás personas nuevas, re conectarás con amigos y disfrutarás del tiempo en familia. Mereces ser feliz en tu propio espacio.

Y sí, superar a una persona a la que amaste mucho, no significa que te alegre haber terminado, sino que aprendes a estar genuinamente feliz por ella.

Puede que no sean amigos, pero aún así puedes estar feliz por ese alguien. Aunque al principio querías lo peor, hoy ya no te recorre la amargura de la ruptura por las venas.; al contrario, agradeces lo vivido, lo que pudo y lo que no pudo ser. Hoy, no sientes rencor alguno y si en algún momento te viene un golpe de dolor ante el recuerdo, sabes que un respiro puede traer calma a tu alma.

