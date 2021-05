Señales que delatan que esa persona SÍ te tiene envidia y deberías alejarte de ella

Las comparaciones entre los seres humanos son inevitables, por eso no es sorpresivo que surja la envidia, un estado de malestar donde la otra persona se ve amenazada por algo que eres o tienes, y que se puede identificar mediante unas señales muy claras.

No obstante, la envidia por sí sola no es mala sino cómo esto llega a influir en la forma de relacionarnos, si hay signos de hostilidad o la otra persona actúa motivada por estos sentimientos para perjudicarte.

Señales que confirman que te tienen envidia

Sientes su animadversión

No nos mintamos. Muchas veces podemos identificar fácilmente cuando una persona no tiene mucho agrado por nosotros o cuando la química simplemente no fluye.

Cuando esas personas son crueles contigo, la envidia podría estar detrás de todo ello.- Pinterest.

Según el portal Psicología y Mente, la envidia lleva a que las personas crean que el otro es una persona despreciable por lo que siempre pensará mal de ti y creerá que eres vanidosa, buscas llevarte el crédito, haces las cosas por interés, entre otros. Solo ven defectos en ti.

Atacan a través de bromas

La ironía y el sarcasmo son las fachadas perfectas donde se esconde la envidia, pero son de las señales más claras. A través de las “bromas” buscarán atacarte para que él o ella se sienta superior y así alimentar su propio ego.

Nadie debería apagar la luz ajena para brillar.- Pinterest.

Habla mal de ti

Esta es quizás una de las señales de envidia más reconocidas y no en vano. Una persona que te difama quiere atentar contra tu imagen pública por su inseguridad. De esta manera, quieren lograr hacerte daño o que no seas tanta competencia para ellos.

Minimizan tus logros

¿Te ha pasado que alguna vez estás emocionada por algo que te sucedió e intentan apagar tu felicidad? Esto es un indicio de que la otra persona quizás guarda celos hacia a ti e incluso llega hasta demeritar los logros que alcanzaste en vez de darte créditos.

