Famosas que visibilizaron que padecer ansiedad o depresión no es motivo de vergüenza

La depresión y la ansiedad son problemas de salud mental que van en alza, especialmente ahora en medio de una crisis mundial por la pandemia y todos los efectos que ha ocasionado, motivo que ha inspirado a muchas famosas a hablar de sus padecimientos.

Con sus iniciativas han visibilizado estos sufrimientos, que no tienen que atravesarse en solitario, y que requieren la misma atención que si se tratara de un problema físico. Sus poderosos mensajes han impactado, especialmente en las poblaciones más jóvenes e inspiran a no estigmatizarlos, sino a abordarlos con la seriedad que merecen.

Famosas que también sufren ansiedad y depresión

Demi Lovato

Cualquiera que conoce a la cantante de Sorry Not Sorry sabe que en su biografía hay capítulos fuertes como sobredosis de alcohol, drogas, trastornos alimenticios y depresión desde los 7 años.

A partir de entonces ha tenido que hacerle frente a ideas suicidas, por lo que no se toma a la ligera su trabajo de hablarle a jóvenes como ella que busquen ayuda.

Demi Lovato siempre ha sido muy sincera sobre su salud mental.- Instagram @ddlovato.

Miley Cyrus

Otra de las famosas que ha abierto su corazón es la estadounidense reconocida por ser Hannah Montana. La ex actriz de Disney padece de depresión, lo que la ha llevado a experimentar episodios de excesos con el alcohol y drogas.

Recientemente dijo que la pandemia la llevó a una recaída, pero como parte de ese proceso, le toca levantarse las veces que sean necesarias.

Lady Gaga

“Admito abiertamente haber luchado contra la depresión y la ansiedad, y creo que muchas personas lo hacen”, manifestó la intérprete de Bad Romance, según Clara.

Desde hace años habla públicamente sobre el tema, así como del episodio de abuso sexual que vivió, e invita a buscar un diagnóstico temprano.

La actriz se ha comprometido a crear una diferencia sobre el tema.- Instagram @ladygaga.

Beyoncé

Aunque Beyoncé no es una de las famosas más polémicas, sí que ha sido sincera cuando de salud mental se trata. La también actriz sufre fuertes episodios de ansiedad, a tal grado que una vez aseguró que “me sentaba en las ceremonias y me daban un premio y yo solo estaba pensando en la próxima actuación”.

Beyoncé quiere empoderar a mujeres sobre su salud mental.- Instagram @beyonce.

