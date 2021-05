Famosas NoMo: Eligieron no ser madres y son felices con ello

Ser mujer no implica ser madre y por eso muchas se unieron al movimiento NoMo (No mother, en inglés), incluyendo varias famosas que tomaron la decisión de no traer vida al mundo pues la maternidad no es una obligación ni tampoco una prioridad para ellas.

Este tema poco a poco deja de ser tabú en la sociedad porque los hijos no son el único propósito de las mujeres en la vida. Cada quien tiene sus razonamientos, que varían entre la búsqueda de desarrollo profesional, personal, estabilidad económica, evadir los grandes sacrificios que supone o el simple deseo de no ser madre y eso está bien.

Famosas NoMo: no desean ser madres

Jennifer Aniston

“No estoy embarazada, lo que estoy es harta”. Así escribió la actriz famosa por su papel de Rachel, en Friends, en una columna por los constantes rumores de embarazo que la rodearon durante una época de su vida. Ella alzó la voz y le explicó al mundo que la maternidad no estaba en sus planes.

La actriz no tiene pareja ni hijos y es feliz con eso.- Instagram @jenniferaniston.

Después, tuvo que enfrentarse a los detractores que consideraron esto como un fracaso. “He trabajado demasiado duro en mi vida y en mi carrera como para ser reducida a un ser humano triste y sin hijos”, explicó a Marie Claire.

Oprah Winfrey

La presentadora estadounidense ha construido un imperio comunicacional con su nombre basado en trabajo duro, que se ha convertido en su prioridad y felicidad. Por este motivo, desea dedicarle el 100% de su energía y esfuerzo, lo que la ha hecho una de las famosas NoMo.

Oprah prefiere dedicarle todo su ser a sus verdaderos sueños.- Pinterest Oprah.com

Entre las razones que ha dado es que sus hijos “la odiarían” por no tener el suficiente tiempo para ellos, porque no quiere sacrificar ese aspecto de su vida.

Renée Zellweger

La por siempre recordada Bridget Jones, a diferencia de su papel, no desea tener hijos tal como ella lo ha dicho: “la maternidad nunca ha sido una ambición para mí”. Según sus palabras, se siente feliz en su papel de tía pues una mujer no necesita tener descendencia para estar completa.

Ella no tiene ambiciones de ser madres y eso, también está bien.-Instagram @reneezellweger_official

Más de este tema:

Famosas que dejaron sus carreras por ser madres: nos enseñan que no las hace menos exitosas

5 lecciones que aprendimos de María Félix para fortalecer el amor propio y ser exitosas

Cómo vencer el síndrome del impostor para ser más segura de ti misma y lograr todos tus objetivos

Te recomendamos en video: