Estos son los mejores alimentos para rejuvenecer la piel

Los componentes nutricionales de los alimentos pueden ayudarte a rejuvenecer la piel.

La alimentación interviene en todos los procesos del organismo, una frase muy común que se escucha a diario es que somos lo que comemos y que una alimentación balanceada es clave para verse y sentirse bien.

Es importante establecerse un objetivo claro a la hora de establecer una nueva dieta diaria, no la dieta de moda o la que harás por un par de semana, sino el estilo de vida que deberás llevar para alcanzar esa pérdida de peso, de grasa, para recuperar la salud de cabello o de la piel.

Si en tu caso, estás buscando incluir en tu alimentación rutinaria alimentos para mejorar no solo tu aspecto físico, sino la salud de tu piel, para que se vea bonita, fresca y juvenil, entonces será bueno que sigas leyendo y que descubras una lista de alimentos que te ayudarán a rejuvenecer la piel.

Pues sí como lo lees, existen alimentos cuya composición nutricional favorecen la salud de la piel mostrando así una piel más tersa, más llena de vida, brillo y lo mejor de todo más joven, una meta importante para la mujer, especialmente cuando llega a los 30.

Definitivamente es mucho más económico y saludable modificar la alimentación para verte más fresca y juvenil. Y aunque el paso de los años es un proceso natural se puede atenuar o frenar con una alimentación adecuada.

El proceso de envejecimiento

Con el paso de los años la piel pierde colágeno, elastina y ácido hialurónico haciendo que la piel se vea si luz, deshidratada y arrugada. Los factores externos (clima, contaminación, sol) y la genética también influye, así que lo importante en este caso es frenar el proceso evitando la oxidación de la piel y parte de ello se puede hacer con unos cuidados diarias aplicando cremas para el tipo de piel y según la edad y con una buena alimentación.

Te presentamos la lista de alimentos que son más recomendables para mejorar el aspecto de tu piel y que esta luzca rejuvenecida.

Alimentos para rejuvenecer la piel

Pepinos

El pepino es un alimento rico en agua, por lo que permite la hidratación de la piel, no en vano es utilizado con frecuencia en muchas mascarillas caseras que tienen el objetivo de refrescar e hidratar el rostro. Otra bondad del pepino es que posee gracias a su contenido de sílice ayuda a tu cuerpo a producir ácido hialurónico humectando tu piel y dándole una apariencia fresca. Una buena idea es incluirlo en ensaladas, o si eres fanática de los jugos verdes, que sea uno de tus ingredientes es una buena opción.

Nueces

La nuez es un fruto seco rico en omega-3, un elemento que le brinda a la piel suavidad y elasticidad. que es un producto imprescindible para una piel suave y con elasticidad pues se encarga de limitar la perdida de agua y nutrientes de las células de la piel. Un buen puñado de nueces es una excelente opción para cuidar la piel, además es un alimento saciante muy usado en las dietas de pérdida de peso para controlar el apetito.

Aguacate

El aceite esencial de los aguacates te ayudará a lucir una piel humectada y juvenil.

El aguacate es un alimento rico en vitaminas, tiene tantas propiedades para la salud y la belleza que se utiliza para casi todo. Su contenido de aceites nutre la piel y también el corazón. Además, es un alimento que tiene muchos fanáticos, con el puedes preparar ricos platos, puede ser parte tanto de tus comidas principales como de tus meriendas.

Naranjas

El alto contenido de vitamina C y colágeno en la naranja la hace una fruta ideal para la salud de la piel

Esta fruta cítrica no solo tiene alta concentración de vitamina C, sino que también es rica en colágeno, un elemento sumamente importante para la salud de la piel pues ayuda a luchar con las arrugas y líneas de expresión. Puedes incluir las naranjas en el desayuno o una merienda, además que disfrutarás su sabor, favorecerá tu piel y el estado de salud en general pues aumenta tus defensas por la vitamina C.

