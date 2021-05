Seis chequeos caseros que pueden salvarte la vida si estás pendiente

Tomarte la tensión regularmente en casa puede evitarte un posible infarto.

Tener un estilo de vida saludable y sano no basta. Es necesario realizar una visita al médico por lo menos una vez al mes para realizar una evaluación médica de tu cuerpo.

Y, algunas veces, un simple chequeo médico común y corriente, puede salvarte la vida y evitar un daño mayor.

En las mujeres siempre se recomienda un chequeo médico ginecólogo (cáncer de mama, útero, cérvix) por lo menos cuatro veces al año.

Si hay un antecedente familiar positivo, y sin duda si hay dos de primer grado, habría que hacerlos con recurrencia a los 35 años.

Así que deja el temor, el miedo y evalúa algunos simples síntomas y exámenes médicos de rutina que pueden salvarte la vida:

Evalúa tu presión arterial

Tomarte la tensión regularmente en casa solo puede llevarte unos pocos minutos y tener en cuenta ciertos síntomas pueden darte una idea de si tu corazón está en riesgo.

Siéntate antes para estar relajada. Debes tener la espalda apoyada, las piernas sin cruzar y el brazo apoyado y a la altura del corazón.

Si los valores son iguales o superiores a 14/9 cm/Hg es que está alta, y si esto pasa con frecuencia puede deberse a problemas de corazón.

Otro síntoma es la presencia de bultitos amarillos en los párpados. Esto puede indicar que el colesterol en sangre se disparó.

Consúltalo con el médico porque es un factor de riesgo importante en enfermedades cardiacas.

Lo más sensato es que acudas al médico para que te realicen un electro-cardiograma y así evaluar el estado de tu corazón.

Cuidado con estar afónica

Una afonía que dure más de dos semanas merece una consulta médica.

¿Estás afónica y no te has dejado la voz cantando? Si no hay un motivo que lo justifique, una afonía que dure más de dos semanas merece una consulta porque podría ser síntoma de un cáncer de laringe.

Si el nivel de oxígeno es bajo, debes consultar con el médico, ya que puede tener relación no solo con enfermedades del aparato respiratorio, sino también con problemas cardíacos.

Hay dos síntomas que pueden indicártelo. Una es que las uñas se vean azules o moradas sin que se deba a un hematoma. Otra es que los dedos hayan adoptado una forma de baqueta para tocar el tambor.

Un bultito en el pecho

Si notas un pequeño bulto en un seno es posible que tengas un tumor maligno porque este es duro.

Una de cada 8 mujeres puede sufrir cáncer de mama. Cuanto antes se detecte, mejor, así que una vez al mes –mejor tras la regla–, explórate las mamas.

Si notas un pequeño bulto es posible que tengas un tumor maligno porque este es duro y queda anclado en la piel.

Algunas mujeres confunden un pequeño bulto con un quiste, pero también cabe la posibilidad de que sea un tumor, así que mejor consultar.

¿Lleva inflamado mucho tiempo? Es normal que el pecho esté algo inflamado antes de la regla, pero si esta sensación dura todo el mes, consulta.

Puede ser un primer síntoma de un tipo de cáncer poco común, pero muy agresivo.

Atenta al color de la orina

El color de tu orina ofrece pistas de la salud de tus riñones o hígado. Puede que no sea de vida o muerte, pero sí motivo de consulta con el médico.

¿En qué fijarte? Si no has consumido alimentos que puedan teñir la orina, como remolacha o colorantes, etc., y esta tiene un color rojizo o marrón oscuro, pide hora con el médico.

Este síntoma puede ir acompañado de otros, como ojos amarillentos y cansancio.

Abdomen hinchado y distendido

El cáncer de ovario es el sexto cáncer más frecuente en la mujer.

Es una enfermedad silenciosa, difícil de detectar incluso haciéndote una revisión ginecológica anual, porque no da síntomas hasta que está muy avanzada.

Pero sí que hay una sensación que te puede alertar, que es la hinchazón abdominal constante y recurrente. Si es así debes estar alerta y acudir rápido a un especialista.

Atenta a las pecas y lunares

La incidencia del cáncer de piel va en aumento. Por ello, revisar regularmente nuestras pecas y lunares aplicando la regla del “abcd” es una guía para detectar posibles tumores de piel.

Que el lunar sea asimétrico es la primera señal de alarma.

Igualmente, el cáncer de piel presenta unos bordes dentados o poco definidos.

En el caso de los lunares un crecimiento rápido suele ser también un mal síntoma.

¿Cómo evitar enfermedades crónicas?

La principal recomendación para evitar una enfermedad crónica es una muy buena nutrición.

– La principal recomendación es una muy buena nutrición y un mejor estilo de vida, con ejercicio regular.

– Asimismo, el consumo promedio de 5 a 8 vasos de agua al día; eliminar el tabaquismo, el exceso de bebidas negras y el alcohol.

– Debemos poder tener una alimentación balanceada, utilizar protector solar al salir de casa y no olvidemos hacernos chequeos periódicos.

– Es importante realizar exámenes de riesgo cardiovascular por lo menos una vez al año.

