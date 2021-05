7 cosas que tu gato sabe sobre ti y te harán amarlo más

Los gatos son seres extraordinarios que actúa de forma inesperada. Quien tiene uno de mascota, no es su dueño pues jamás seguirá comandos como lo hace un perro. A pesar de que no son tan efusivos y apegados a sus dueños, tienen otras formas interesantes de demostrar su devoción hacia ti.

Aquí te dejamos 7 cosas que tu gato sabe sobre ti que te harán amarlo más.

Cuando te han roto el corazón.

Se dice que los gatos son muy perceptivos, lo que les permite descifrar las emociones humanas. Cuando tu gatito perciba que te encuentras triste, no dudará en recostarse sobre ti. Cuando esto suceda, es casi seguro que escucharás un ronroneo que te hará sentir calma.

El ronroneo libera endorfinas en los gatos, y puede hacer lo mismo cuando lo hacen cerca de los humanos, esto hará que tu mente se relaje y en automático te sentirás mejor. Nada como una buena dosis de endorfinas para ese corazón roto.

Cuando estás enferma.

Tu gato también te harpa compañía cuando detecte que estás enferma. Durante siglos, los curanderos de las antiguas civilizaciones han usado gatos en su trabajo y es que se cree que ciertas frecuencias o tonos de sonido pueden tener diferentes efectos curativos en el cuerpo.

Se ha comprobado los efectos positivos del ronroneo de los gatos, empezando por las endorfinas que se liberan y que reducen el estrés. Las hormonas del estrés reducidas son útiles para curarse, disminuir la presión arterial y también para ayudar a las personas a sobrellevar una enfermedad.

Cuando hay malas vibras alrededor de ti.

Desde las civilizaciones antiguas, los gatos han sido respetados por sus poderes, los cuales los convierte en sabios y guías espirituales. Son una especie de guardianes que alejan las malas vibras que los pueda poner en peligro. A pesar de que también se les ha dado connotaciones negativas, como sucede con los gatos negros, la realidad es que pueden saber cuando hay malas vibras a tu alrededor, convirtiéndolos en amuletos que te protegen.

Cuando tienes miedo.

Aún cuando no son tan apegados como los perros, a tu gato también le gusta sentir tu calidez. Él sabe cuando no estás en tu mejor momento y estás ansiosa o con miedo. Es por esto que en automático lo verás acercarse a ti para acurrucarse a tu lado y llenarte de su calidez. Así como tú haces que se sienta seguro, su compañía hará lo mismo contigo. Él te considera alguien especial, por lo que te “abrazará” recostándose sobre ti o a tu lado.

Cuando te sientes incomprendida.

Tu gato siempre hará lo posible por levantarte el ánimo y lo hará a través de regalos inesperados. Las opciones populares son ratones y pájaros, pero que no te sorprenda si también recibes ranas o gusanos. A menudo comparten la recompensa con sus seres queridos. Los gatitos que te presentan esta recompensa merecen elogios. No traerían estos regalos especiales si no te quisieran.

Cuando llegas a casa después de un día pesado.

Tu gato sabe bien cuando has tenido un día difícil y llegas agotada a casa. A diferencia de los perros que te reciben entre saltos y ladridos de emoción, los gatos te esperarán sentados tranquilamente en la puerta. Ellos reconocen los sonidos que haces cuando llegas, desde cómo estacionas el coche hasta el ruido que haces con las llaves de entrada. Si te aprecia, notarás que te recibe con gusto.

Cuando te sientes sola.

Todas tenemos días en los que nos sentimos solas y sin ganas de nada y tu gato será el primero en notarlo. ¿Su forma de recordarte que te ama y que estará contigo? Te verá fijamente. Los expertos en cuidado integral de mascotas afirman que la mirada de un gato es una muestra de cariño que te dice que te ama y confía en ti, el equivalente a un beso”.

