Así es como puedes saber si tu gato realmente te ama

Los gatos son animales majestuosos. Poseen belleza, equilibrio y gracia, así como un espíritu que parece indomable. A veces son muy juguetones y cariñosos y otras,malhumorados y huraños.

Desde las civilizaciones antiguas, los gatos han sido respetados por sus poderes místicos, los cuales los convierte en sabios y guías espirituales. Y aunque no obedecen ni siquiera a los humanos que viven a su lado, son una especie de guardianes que alejan las malas vibras que los pueda poner en peligro.

A pesar de que también se les ha dado connotaciones negativas, como sucede con los gatos negros, nadie puede negar su belleza.

Quizá no demuestran la emoción de un perro pero eso no les quita su lealtad y devoción hacia ti. ¿Cómo saber entonces si te quiere de verdad?

Te saluda en la puerta.

A diferencia de los perros que te reciben entre saltos y ladridos de emoción, los gatos lo harán quedándose sentados en la puerta, esperando quietos. Ellos reconocen los sonidos que haces cuando llegas, desde cómo estacionas el coche hasta el ruido que haces con las llaves de entrada. Si te aprecia, notarás que te recibe con gusto.

Te ve fijamente a los ojos

Si tu gato se queda mirando y choca miradas contigo, es una forma en que te muestra un gran afecto. La doctora Karen Becker, experta en cuidado integral de mascotas, afirma que ésta "podría ser la muestra de amor de gato que es más fácil de entender para los humanos. Si tu gatito te mira por primera vez, luego parpadea, luego abre mucho los ojos y luego parpadea lentamente por segunda vez, te está diciendo que te ama y confía en ti". Ella dice que esto es un signo muy contundente de afecto y que "es el equivalente a un beso".

Te trae regalos

Parece una escena de caricatura pero es verdad. ¡A los gatos les encanta dar regalos! Las opciones populares son ratones y pájaros, pero que no te sorprenda si también recibes ranas o gusanos. La consultora certificada de comportamiento animal Amy Shojai afirma que !a los gatos les encantan los regalos. A menudo comparten la recompensa con sus seres queridos. Los gatitos que te presentan esta recompensa merecen elogios. No traerían estos regalos especiales si no te quisieran".

Muestra su vientre

Al igual que la mayoría de los animales, los gatos no muestran su estómago a cualquiera. Si tu gato se da vuelta sobre su espalda para darte un vistazo de esa suave barriga, esto es una indicación de que se sienten cómodos a tu alrededor. No solo esto, sino que se sienten amados y protegidos por ti, mostrándose indefensos mientras están de espaldas.

Curvea su cola

El movimiento de su cola puede ser un indicador increíble de cómo se siente tu gato por ti. Los gatitos expresan felicidad y sentimientos cálidos al sacudir la base de sus colas mientras los tiemblan sutilmente. Simultáneamente, mantienen sus colas en posición vertical con una ligera curva en la parte superior.Esta curva suele llamarse el baile de cola feliz". Eso sí, si el movimientos es demasiado intenso, podría ser que tu gato está estresado o enojado.

