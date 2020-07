Las mujeres que aman a los gatos saben enfrentar la adversidad de la mejor manera

Los gatos son animales fantásticos que han sido objeto de fascinación por siglos. Desde las civilizaciones antiguas, han sido respetados por sus poderes místicos, los cuales los convierte en sabios y guías espirituales.

Estos se rigen por sus instintos, hacen lo que quieren, sin complacer a nadie. Y aunque no obedecen ni siquiera a los humanos que viven a su lado, son una especie de guardianes que alejan las malas vibras que los pueda poner en peligro.

A pesar de que también se les ha dado connotaciones negativas, como sucede con los gatos negros, nadie puede negar su majestuosidad.

Quizá no demuestran la emoción de un perro pero eso no les quita su lealtad y devoción hacia ti.

Si eres una mujer que ama a los gatos, debes saber que tienes una magia especial, una energía única que irradia de ti y eso te ha llevado a enfrentar la adversidad como nadie.

Tu amor a los gatos te ha llevado a aprender de ellos de formas que sólo tú aprecias. De ellos has aprendido a ver el mundo con otros ojos.

Su libertad y desapego, te han enseñado a tomar las cosas como son y a dejar que fluyan.

Eres una mujer resiliente, capaz de encontrar soluciones donde parece no haber. ¿Has visto cómo los gatos siempre encuentran una salida? Por más minúscula o complicada que se vea, ellos siempre logran pasar al otro lado. Así es como has aprendido a sobrellevar los obstáculos de la vida.

Así como ellos, tú tienes una intuición única que te hace capaz de entender el mundo como pocos. Eres cautelosa cuando de entregar tu corazón se trata y aunque te cuesta mostrar tu vulnerabilidad, tienes algo que hace que los demás se sientan bien a tu lado.

Eres observadora y curiosa y eso te lleva a abrirte a las posibilidades. Darte por vencida no es opción para ti. Aún así, eres capaz de aceptar cuando no puedes más y eso te lleva a entender que está bien sentir miedo y está bien tambalearse; lo que no está bien es no intentar.

No le temes al compromiso y cuando fijas la mirada en un objetivo, te entregas por completo hasta alcanzarlo. Eres ingeniosa cuando de encontrar soluciones se trata y eso hace que parezca que tienes todo bajo control. Aunque en tu interior puedes estar dudando, tu inteligencia emocional hace que te mantengas firme, lista para enfrentar lo que venga.

