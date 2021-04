Ser fiel a ti misma es tener que dejar atrás amores y amistades que ya no son lo que quieres

Aunque duela, dejar ir amores y amistades que ya no son para ti es signo de evolución. Representa que creciste como persona, aprendiste y te diste cuenta que su presencia a tu lado resta, no suma, y que ya no vibran en la misma sintonía contigo.

Porque sí, aunque nos esforcemos por creer y realmente construir vínculos que sean para toda la vida basados en la lealtad, hay que entender que esas relaciones se desgastan y se acaban. Nos choca confrontarnos con la idea de que no son para siempre, pero es preferible perderlos a ellos que a uno mismo.

Señales para cerrar ciclos con amores y amistades

El problema está en que muchas veces las señales no son tan obvias. Si algunas amistades te mienten o te perjudican tu carrera profesional, es indiscutible, pero hay veces donde todo está dentro de ti y debes bucear hasta encontrar las respuestas.

Tu instinto y tu corazón son los que te darán la alerta, pero recuerda que cuando debes forzar las cosas, estas simplemente no son de tu talla.

Por ejemplo, si sientes que ya no puedes ser tu mismo al lado de esas personas, no ves que la atención y la lealtad sean recíprocas o no puedes contar con el otro cuando más lo necesites. Más aún si te impiden realizar tus sueños, estás siendo manipulado o la relación se basa en interés cual transacción.

Especialmente cuando sabes que no hay margen de mejora, que no fue un error sino que se ha vuelto sistemático y que la confianza que sentías hacia ellos se ha vuelto irreparable.

Ahí es momento de alejarse y sanar, porque dejar ir a amistades y parejas que amas no solo significa el cierre de un ciclo sino despedirse de esa parte de ti que les ofreció cariño y afecto, sin embargo, dejar ir es la mejor demostración de amor propio que puedes hacer por ti.

