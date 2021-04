Cinco formas de perder peso después de los 40

Gánale la batalla al metabolismo y baja de peso después de los 40.

Con el pasar de los años el cuerpo va cambiando, la energía de la juventud no solo se pierde en la fuerza y la destreza en hacer las cosas cotidianas, sino también en los cambios químicos y físicos del organismo. Cuando se avanza en edad las cosas van más lento, cambian y a veces llevan más tiempo para logar tus objetivos, eso mismo pasa con el peso, que se ve afectado con la edad, quizá los ejercicios que antes hacías para ponerte en forma para la próxima visita a la playa ya no te dan los resultados deseados y esa barriguita que eliminadas con un sencillo cambio de porciones en tu plato ya no están funcionando a la perfección.

Esta no es solo tu historia, bajar de peso después de los 40 se vuelve cuesta arriba para muchas mujeres, así como lo lees, esta es la historia cotidiana de quienes pasan los 40 y eso sucede no por ti, sino por lo cambios químicos de tu cuerpo. Cuando llegas a los 40 tu metabolismo no funciona igual que cuando eras joven. Esto pasa porque ya no se queman tantas calorías como antes haciendo exactamente lo mismo. Esto no significa que estás mal, sino que tu cuerpo va a un ritmo más lento, lo que hace que perder peso sea más complicado.

Pero un momento, no todo está perdido, esto no quieres decir que perder peso a partir de los 40 sea tarea imposible, solo que necesitas más disciplina e implementar unos cambios significativos en tus rutinas para alcanzar el objetivo, además de un poco más de paciencia porque los cambios tardarán un poco más en aparecer.

Perder peso después de los 40 es posible, por lo que te traemos en esta nota cinco formas de ayudarte a perder peso cuando llegas a los 40 así que sigue leyendo y llénate de ganas para ganarle la batalla a los efectos de la edad y el metabolismo.

Mueve tu cuerpo

Quizá antes cuando querías un cambio en tu cuerpo decidías implementar una rutina para que el vestido que deseabas te quedara perfecto. Ahora a los 40 una rutina de ejercicios debe ser diaria. Basta con dedicar unos 30 minutos de ejercicios diarios, busca la disciplina que más te guste y te relaje. Desde caminar, hasta ir a un gimnasio o hacer rutinas en casa, existen muchas posibilidades que pueden ayudarte a mantener tu cuerpo activo y en forma.

Alimentación

La alimentación es clave a los 40. Mikhail Nilov / Pexels

Recuerda que la idea es comer balanceado, los regímenes restrictivos pueden que te den un resultado rápido, pero se esfumará también de manera rápida, así que procura incluir en tus comidas diarias abundante fibra y proteína. Esto te ayudará a mantenerte saciado y a regular mejor los procesos de tu organismo cuando llegas a los 40.

Mantén el dulce en mínimo

Disminuye el consumo de alcohol y dulce a esta edad. Crédito: Fer Padilla/ Pexels

Nunca será bueno eliminar algo de tu vida, pues esto solo te dará más ansiedad, pero al llegar a los 40 las hormonan cambian y te haces más sensible al azúcar almacenándola más y esto no solo afectará tu peso sino también tu salud. Entonces, deje la ingesta de dulces para ocasiones especiales. En caso de tener mucha ansiedad, existen muchas recetas con postres fit que pueden ayudarte y salvarte las ganas de comerte un dulcito, especialmente en horas de la tarde.

Acciones saludables

A los 40 también se hace necesario cuidar el tiempo de descanso. pexels-ketut-subiyanto

Cuando llegas a los 40 es importante disfrutar del descanso, por lo que es importante que duermas entre 7 u 8 horas diarias pues esto repercute en tu peso. También sería sano que controles el consumo de alcohol, que vigiles tus porciones de comidas y que te alejes del tabaco, pues estos hábitos no solo afectan tu peso, sino que desmejoran la salud de tu cuerpo especialmente cuando llegas a los 40.

Toma vitaminas

Cuando llegas a los 40 el cuerpo no funciona igual por lo que es momento de ayudarle con una dosis de vitaminas y suplementos hormonales, en este sentido no te auto mediques sería un buen momento para que visites un médico y este te evalúe y sugiera las mejores prácticas de vitaminas y hormonas que tu cuerpo necesita a los 40.

