Ejercicios con toalla y pelota que te ayudarán a bajar la barriga en 6 semanas

Toallas, balones, palos de escoba y botellas son elementos ideales para ejercitar el abdomen y bajar la barriga.

Una rutina de ejercicios es clave para moldear el cuerpo, incluyendo lograr un vientre plano. La combinación de ejercicios acompañada con una alimentación balanceada que deje de lado los alimentos altos en grasa y azúcar serán claves para ver resultados en menor tiempo.

En muchas oportunidades la mujer se inicia en el mundo del deporte al pararse en el espejo y observar que el atuendo no le queda tan bien como le gustarías, pero lo importante es que esta inspiración no sea efímera, pues bajar la grasa del área abdominal no es tarea fácil, se necesita constancia, voluntad, ganas y disciplina.

Para lograr bajar la barriga y mejorar tus curvas necesitas más que hacer abdominales, si bien estos ejercicios son claves, existen muchas más opciones que al combinarlas te darán mejores resultados. Si eres de las que piensas que para bajar la barriga es obligado ir al gimnasio pues te contamos que eso es un gran mito, pues en casa puedes mover tu cuerpo con elementos como balón, cojines, toallas, botellas y hasta palos de escoba, que te asegurarán un resultado si lo hacer con paciencia y regularidad.

Para mantenerse activo persiguiendo la meta es importante que busque una motivación, ya sea que te quede un pantalón que no te cierra, o verte de alguna manera el traje de baño o lucir con una maravillosa curva en ese vestido que llevarás para la fiesta, pues el foco es importante a la hora de no desfallecer, porque como te lo dijimos antes, eliminar la grasa abdominal es sumamente rudo.

Por qué es importante eliminar la grasa de la barriga

Tener grasa abdominal te pone en mayor riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares.

La grasa abdominal se vincula con la diabetes.

Estéticamente no te verás bien.

En oportunidades la grasa abdominal interviene en procesos emocionales pues la persona no se siente a gusto con su cuerpo.

La grasa abdominal puede frenar la buena digestión.

Favorece para aparición de enfermedad de hipertensión.

Puede generar problemas en las rodillas, lumbres y pierdes la facilidad de moverte bien.

Beneficios de bajar la barriga

Reduce los problemas lumbares.

Favorece la movilidad de tu cuerpo.

Mejora el equilibrio.

Estéticamente te verás mejor.

Respiras mejor.

Mejora el rendimiento en la realización de diversas disciplinas deportivas.

Lograrás una mejor salud intestinal.

Favorecerá a que los órganos se mantengan en el lugar adecuado y trabajen como debe ser.

Lucirás mejor tus atuendos y eso mejorará tu estado de ánimo.

Para guiarte mejor en la realización de las rutinas para bajar la barriga en pocas semanas, te dejamos una rutina en la que necesitarás una toalla y mucho ánimo para lograr bajar la barriga y perder grasa.

Rutina con toalla para bajar la barriga en 6 semanas

La rutina presentada por @adelgada20 la puedes hacer en la comodidad de tu hogar y solo necesitarás una toalla y muchas ganas de lograr tus objetivos. La duración de cada ejercicio debe ser de 30 segundos cada uno y repite la serie unas 3 veces. Fíjate bien en los movimientos lesiones en tu espalda.

Estos ejercicios son relativamente fáciles, lo importante es realizar bien cada uno de ellos, ve a tu ritmo, es importante que vayas de menos a más para evitar lesiones y que te desanimes en la realización de las rutinas que favorezcan alcanzar tu meta de bajar la barriga en pocas semanas.

Rutina con pelota para bajar la barriga en 6 semanas

Con una pelota que tengas en casa puedes hacer esta rutina abdominal que no solo te ayudará a bajar la barriga, sino que te dejará un abdomen de acero. La rutina creada por @fitsu_uy está comprendida por 6 ejercicios, cuyas repeticiones describe en el video que te dejamos a continuación. A la hora de seleccionar la pelota intenta que no sea una muy pesada y poco a poco vas agregando más peso.

