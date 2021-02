La guía perfecta para curar un corazón roto

Contenido con información de AT&T México.

Se terminó. No hay nada más que rescatar en esa relación, pero sí hay bastante por hacer para redescubrir quién eres tú cuando simplemente eres… tú.

Si te das la oportunidad, puede que este 14 de febrero no haya regalos tradicionales, sino algo mucho más importante: un reencuentro contigo.

¿Cómo lograrlo? AT&T te comparte una guía digna de Harley Quinn y las Aves de Presa para curar un corazón roto. Si ella pudo olvidar al Joker, ¡tú podrás olvidarte de tu ex!

1. Reconquista tu mundo. Así como hizo Harley Quinn, establece tus propias reglas y límites. Si tu pareja solía abarcar tu mundo entero, empieza por reconquistar tu espacio y deshazte de todo lo que pueda traerte malos recuerdos.

2. Trabaja en ti. Es decir, encuentra experiencias que te alegren el día: pide tu platillo favorito a domicilio, adopta una mascota (Harley adoptó una hiena), o inicia un proyecto propio.

3. Prepárate para luchar. Crear un espacio seguro después del truene no será tarea fácil, tampoco lo fue para Harley Quinn, Black Canary, Renée Montoya, o Huntress. Deberás ser capaz de enfrentarte a situaciones complicadas, pero entre más practiques, más perfeccionarás tus habilidades para cuidar de ti.

4. Eres mucho más que una relación. Muchas veces nos pasa como a Harley y lo que nos unía a nuestro ex era apego, no amor. Reflexiona sobre esto: tu autorrealización no está en una relación, sino en todos tus sueños y metas por cumplir. ¿Quién era el Joker?

5. No estás sola. Harley Quinn tenía a sus Aves: tú puedes organizar una fiesta en línea con tus amigas y amigos, hablar de todo lo que harán cuando termine la pandemia, intercambiar experiencias. ¡Tú eliges! Recuerda que contar con un equipo de apoyo es esencial para dar el siguiente paso.

