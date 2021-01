Lady Gaga sigue creyendo en el amor y a pesar de haber sido herida muchas veces antes

Lady Gaga dejó al mundo boquiabierto con su presentación durante la toma de posesión de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos. Además de dejar a todos boquiabiertos con su poderosísima voz y su atuendo perfecto, Gaga sorprendió al llevar a su novio Michael Polansky, con quien lleva saliendo un año.

El novio de Lady Gaga la acompañó al gran evento en donde ambos tuvieron momentos románticosque fueron captados por las cámaras.

Gaga, quien cantó el Himno Nacional antes de que Biden y la vicepresidenta Kamala Harris tomaran juramento, estaba en el vestido de baile de Schiaparelli Haute Couture con el que actuó. Y si algo dejó claro es que está en su mejor momento, triunfando en su carrera y en su vida personal.

Después de romper su compromiso con el agente de talentos Christian Carino y una breve relación con el ingeniero de audio Dan Horton, la cantante comenzó el 2020 con Polansky.

Gaga sabe de tener el corazón roto pero sobretodo de levantarse más fuerte. Ella es muestra de que siempre se puede seguir creyendo en el amor a pesar de todo.

Por supuesto, también ha dejado claro que su estatus de relación no define su valor ni tampoco sus éxitos. Quizá es una de las razones por las que siempre ha sido muy privada con respecto a sus parejas. No necesita que el mundo se enfoque en ello.

La intérprete de Bad Romance es en definitiva un ejemplo de mujer fuerte, con gran inteligencia emocional porque a pesar de las heridas, ella se mantiene firme y sigue creyendo en que el amor verdadero siempre llega.

Es o sí, una mujer mujer fuerte ama diferente. No busca una pareja que la salve. La persona que aman no es un medio para alcanzar un fin, es decir no es es una forma de volverse más estable económica o emocionalmente porque ella lo es por sí misma. Tampoco busca llenar vacíos sino construir un futuro en el que ambos se complementen.

Una relación es una asociación, una complicidad. El amor de verdad te complementa, no te resta ni te cambia.

Una mujer fuerte no necesita que su pareja sea quien le dé dirección a su vida. Sabe adónde va y cómo va a llegar ahí. Ella también quiere que su socio tenga su propia vida, para que ambos tengan cosas en las que estén trabajando mientras puedan animarse mutuamente. De la misma manera que tiene su vida en común, solo busca a alguien que también tenga metas y una dirección claras.

Gaga es muy exitosa y su novio también tiene sus logros. Es el director ejecutivo de la Fundación Parker con la cual cofundó grandes empresas tecnológicas como Napster y Facebook. La organización, que se lanzó en 2015, apoya los esfuerzos filantrópicos en las ciencias de la vida, la salud pública mundial, los compromisos cívicos y las artes, según su sitio web. También está en la junta del Instituto Parker de Inmunoterapia contra el Cáncer, con sede en San Francisco, que patrocina la investigación para el tratamiento del cáncer.

Es un graduado de Harvard. Polansky estudió matemáticas aplicadas e informática en la Universidad de Harvard, según Page Six, que informó por primera vez sobre el romance del empresario con Lady Gaga. Per Entertainment Tonight, que hacía referencia al perfil de LinkedIn de Polansky, informó que se graduó en 2006.

Más de este tema

Lady Gaga sin maquillaje demuestra la importancia de cuidar tu piel a los 30 años

Lady Gaga demuestra lo que las mujeres que "suben de peso" deben soportar

La historia de Emma Stone y su esposo que nos enseña que el amor de verdad siempre llega

Te recomendamos en video