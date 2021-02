Adele nos ha enseñado que los amores del pasado siempre dejan una lección para crecer

Adele se convirtió en uno de los personajes más destacados del 2020 por la radical transformación física con la que llenó sus publicaciones de halagos y fuertes críticas. Sin embargo, el tema del divorcio con Simon Konecki también acaparó la atención de los fanáticos.

Y es que cuando todos creyeron que sería una gran inspiración para un nuevo álbum musical, se dio a conocer que la cantante no podrá cantar al respecto.

La angustia de Adele siempre le ayudó a crear grandes éxitos en el pasado, pero ésta vez existe un pacto que dice que por "respeto" no escribirá canciones sobre Simon. Esto también incluye la protección de su hijo en común, Angelo.

"Su nuevo álbum tendrá un sonido diferente de todos modos, por lo que no le ha molestado demasiado que Simon esperara silenciosamente que ella mantuviera su relación fuera de su música".

Este pacto surge dos años después de que ambos tomaran caminos separados, causando gran sorpresa en los fans.

Quizá Adele no pueda hacer referencia al dolor que le causó el divorcio o incluso la relación con su ex esposo pero si algo queda claro es que en sus canciones no sólo hay dolor, sino también aprendizaje.

A través de sus letras y poderosa voz, la cantante de Someone Like You ha dejado claro que los amores del pasado siempre nos enseñan algo valioso.

Recientemente Adele celebró los 10 años de su disco '21', el cual la catapultó a la fama. A través de sus redes sociales, publicó fotografías del año en que lo grabó, junto a un emotivo mensaje que llenó de nostalgia a sus fans.

El álbum '21' fue grabado en el sótano de un restaurante chino en San Francisco,lejos del glamour y la fama que actualmente la acompañan. Pero no se necesita de una gran producción cuando el talento y la capacidad de transmitir tantas emociones hablan por sí solas.

Más de este tema

