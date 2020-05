Es momento de dejar de enfocarnos en el cuerpo de Adele

Adele lo hizo de nuevo y desde la comodidad de su casa y es que realmente hizo que todas las miradas estuvieran sobre ella.

Mientras que todos esperamos ansiosamente un nuevo disco o sencillo de Adele, ella decidió aparecer en Instagram para agradecer a todos los fans por sus deseos de cumpleaños. La cantante celebró sus 32 años el 5 de mayo y junto con su agradecimiento, colgó una fotografía en la que luce evidentemente más delgada, con un entallado vestido negro y una cabellera larga.

"Gracias por el amor de cumpleaños. Espero que todos se mantengan seguros y cuerdos durante este tiempo loco. ¡Quisiera agradecer a todos nuestros socorristas y trabajadores esenciales que nos mantienen seguros mientras arriesgan sus vidas! Ustedes son verdaderamente nuestros ángeles ♥ ️ 2020 bien, adiós, gracias x ”

Pero el tema de conversación no fue su mensaje ni su cumpleaños sino su cuerpo. Claro, Adele luce hermosa pero ¿es realmente necesario ir con la idea de que ahora que está delgada, es cuando más hermosa se ve?

Está bien cambiar, está bien que haga con su cuerpo lo que mejor le parezca. De hecho, tiene todo el derecho a hacer lo que le plazca con su cuerpo pero lo que no está bien es que nos hemos convertido en jueces sobre los cuerpos de otras personas.

Los titulares insisten en que "se ve más bella que nunca", como si antes no lo fuera. Siguen sobre la idea de que para ser bella, una tiene que seguir ciertos estándares de belleza y eso, se termina interpretando de muchas formas. El peso de una mujer es algo que lo que no deberíamos estar hablando.

Sí, Adele puede ser una motivación para muchas que quieren bajar de peso y creen que no podrán lograrlo pero realmente se necesita tener mucho criterio y sentido común para no terminar en ese ciclo vicioso de que "si no lo logras, entonces seguirás siendo fea".

Ya se ha dicho antes: la pérdida o ganancia de peso de una mujer no es un significado de belleza. ¿Por qué seguir alimentando esa discusión y hacerla parte de nuestro día a día?

Las personas pierden peso por muchas razones diferentes y cuando glorificamos el peso sobre el talento, termina siendo perjudicial para quien menos esperas.

Adele es hermosa y siempre lo ha sido. Ella no es más o menos ahora y su camino también ha sido admirable. Pero el peso no determina tu valor ni tampoco la opinión de otros.

Te recomendamos en video