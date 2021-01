Los trucos de Adele para mantener el estilo aunque el físico se transforme

Adele se convirtió en uno de los personajes más destacados del 2020 y es que su radical transformación física causó controversia entre halagos y fuertes críticas.

Pese a los malos comentarios, la artista demostró que nada tumba su espíritu y amor propio. Aunque fue poco lo que dejó ver de su vida privada, dejó claro que la esencia de su estilo no cambió pese a su transformación.

Aunque ha tenido pocas apariciones en los últimos meses, estos han bastado para impactar por su drástica transformación.

La cantante británica no solo perdió peso de forma radical, sino que supo cómo adaptar su estilo con los mejores outfit para su figura, también se atrevió a dejar su cabello más largo de lo que estamos acostumbrados y usar un maquillaje ligero.

El cambio de la intérprete de Someone Like You la está haciendo lucir cada vez más como una modelo, debido a que su figura cada vez está más estilizada.

Adele usó un elegante vestido negro de gamuza con detalles de encaje para presumir su transformación. - Instagram

Durante un largo periodo, la cantante fue captada en diversas ocasiones, pero no había tenido una aparición pública oficial hasta que participó en Sturday Life Night el pasado 24 de octubre, cuando deslumbró a todo el público con su nueva apariencia.

Fue en esta ocasión cuando los halagos le llovieron a la artista, pues no solo luce hermosa por su físico, sino que irradia la mejor energía con los mejores looks.

Adele adaptó su estilo a su nueva figura

Dio lecciones de estilo con outfit negro

Durante una cena en Las Vegas, la cantante británica derrochó elegancia con un clásico vestido negro manga larga combinado con un peinado que resaltaba su rostro alargado.

Adele muestra su nueva figura después de su divorcio - Instagram

Maxifalda floreada

Durante una boda, la celebridad lució una maxifalda floreada con colores muy llamativos. La prenda le permitió tener acentuar su nueva figura, ya que marcó su cintura.

La prenda la combinó con una blusa blanca de mangas abombadas y un tocado de encaje. Además, llevó zapatos de tacón en tono nude.

Adele - Instagram @adelesp

Animal print de lujo

En el after party de los Oscar 2020 impactó con un vestido con mangas largas y cuello alto, con estampado animal print. Dejó ver su delgado rostro con un peinado completamente recogido.

Adele - Instagram

Atuendo deportivo

Para hacer ejercicio, la famosa lució un top de manga larga ajustado a su figura, la prenda tenía cuello y cremallera frontal y fue combinada con unos yoga pants ajustados al cuerpo.

Blazer elegante

La artista también mostró cómo lucir elegante con un atuendo más casual como es un blazer azul combinado con top negro.

Adele estilo - Instagram

Adele ha mantenido su esencia

Pese a que el cambio de su físico fue radical, demostró que siempre podemos mantener nuestra esencia con ligeros cambios en el estilo, esto sin importar qué tanto se transforme nuestro cuerpo.

La celebridad siempre se ha caracterizado por llevar un look sofisticado y elegante, dos factores que siguen presentes en su forma de vestir actual.

Además, sabe cómo llevar una apariencia mucho más sencilla en los momentos que lo amerita y así es como hemos visto que comparte a través de sus redes sociales los momentos más personales en su hogar y junto a sus amigos más cercanos.

Si hay algo que siempre ha hecho destacar la famosa desde que se volvió famosa es que no tiene nada de miedo de pasar de sus looks más elegantes a su apariencia más despreocupada y compartirla con sus seguidores.

No cabe duda que, después de haber atravesado una difícil temporada en la que se separó del padre de su hijo, la intérprete se encuentra en su mejor momento.

