La importancia de tener un control de tus finanzas personales en tiempos de crisis

La pandemia de coronavirus ha sacudido todos nuestros planes financieros. Mientras que algunas personas han tenido una disminución de sueldo, otras han dejado de obtener ganancias por completo. Pero para quienes todavía están ganando lo mismo y han mantenido sus gastos lo más equilibrado posible, el futuro resulta siendo igual de incierto. Es por esto que es tiempo para detenerse y pensar en cómo ahorrar dinero.

En entrevista con Nueva Mujer, Mauricio Sánchez, Director de Instituto Hábitos y Coach en Cambio de Hábitos reveló la importancia de fomentar el ahorro inteligente así como las formas de seguir generando sin dejar de disfrutar nuestras ganancias.

Ante la interrogante de por qué nos cuesta tanto trabajo ahorrar o hablar de un plan de ahorro, Mauricio Sánchez aseguró que se trata de “algo cultural” ya que pareciera ser un tema prohibido o que está mal, lo que provoca que no lo tomemos en serio. “Al final el dinero es una forma de hacer cosas. Hay que quitarnos la idea de no hablar de esto. Hay que cambiar la forma de cómo nos relacionamos con el dinero porque no es que de la felicidad pero va a mejorar tu calidad de vida”.

Sin lugares adonde ir y derrochar durante el encierro, muchos de nosotros terminamos ahorrando una buena cantidad de dinero. Sin embargo, las deudas no siguen y los precios siguen aumentando, sin mencionar que no tenemos asegurado nuestro empleo ni que no lleguemos a necesitar hacer un gasto fuerte. Esto nos hace entrar en la disyuntiva sobre en qué sí podemos gasta, cuándo podemos darnos un gusto o cómo tener un ingreso extra que nos sirva de “colchón” en caso de una emergencia o que la situación empeore.

Desde crear un fondo de emergencia hasta invertirlo en una meta, existen múltiples formas de hacer un buen uso de este dinero

“Muchas veces decimos que quiero comprar algo pero nunca pensamos para qué. Hay un tema emocional adentro que queremos cubrir con cosas materiales. Pero es importante entender, desde un punto más psicológico, porqué queremos cierta cantidad de dinero, por qué queremos cierta cosa”, explica Sánchez. “Se puede lograr con mucho menos de lo que la gente necesita. En cierto modo, estamos volviendo a los básicos, a la comodidad”.

Finanzas personales - Pexels

El dinero ahorrado durante la pandemia se puede utilizar para crear o aumentar un fondo de emergencia y tener cierta seguridad. Pero si algo nos ha enseñado la situación es qué hay gastos innecesarios que podemos evitar e invertir de modo inteligente. Esto no significa que no puedas gastar en algo que te de una satisfacción momentánea pero hay que saber cómo.

“Lo primero es definir metas: ¿qué es lo que quieres y para qué lo quieres? Quieres experiencia, libertad financiera, de tiempo, de espacio o emocional. No se trata de ser avaro ni de despilfarrar sino de hacer un gasto consciente de nuestros recursos. Por eso es importante tener objetivos a largo plazo de dónde te visualizas”, asegura Sánchez.

Ya sea que estés en pareja, sola o mantengas una familia, debes tener claro qué es lo que quieres, desde trabajar menos horas hasta tener un lugar para los hijos. “Ya que defines esto, tienes que ver dónde estás parada, si tienes tu sueldo estable o quizá alguna otra fuente de ingreso”. Visualizar las deudas y de qué tipo son, también es parte importante de tu análisis ya que esto te permitirá tener un mejor panorama de tu situación financiera. “El siguiente paso es hacer un presupuesto para poder seguirlo.En este punto debes definir qué porción de tu cheque va para tu ahorro y depsues defines tus prioridades. No se trata de “ahorrar lo que me queda””.

Más de este tema

6 formas efectivas de comenzar a ahorrar dinero este 2021

¿Cómo ahorrar dinero al surtir la despensa? 5 tips que te ayudarán a lograrlo

Métodos de ahorro que toda mujer independiente debe conocer para que el dinero nunca le falte