6 formas efectivas de comenzar a ahorrar dinero este 2021

El 2020 quedó atrás y si terminaste con deudas o la preocupación de tu cuenta bancaria, es momento de que comiences con un plan de ahorro. Este es tu año, el año para empezar a ahorrar dinero. Deja de posponerlo o poner excusas y conseguirás tus objetivos.

Aunque suene complicado, ahorrar dinero es mucho más fácil de lo que piensas. Quizá el mundo no está pasando por su mejor momento y los gastos son cada vez más grandes. SIn embargo, no te desanimes, siempre es posible tener buenos hábitos con tus ganancias y ahorros.

Las complicaciones que trajo la pandemia de Covid-19 son precisamente una gran excusa para comenzar a cuidar tus finanzas. Generar riqueza es un hábito. Es el resultado de miles de micro decisiones que aunque a veces pasan desapercibidas, son muy importantes de tomar en serio. Establece un sistema que sirva a tus objetivos a largo plazo y trabaja en el desarrollo de esta disciplina monetaria a corto plazo.

Ahorrar es una práctica. No sucede de la noche a la mañana pero no es algo imposible de lograr. Comienza pensando esto: si no puedes pagar en efectivo, no puedes pagarlo. Espera hasta que puedas. Es posible que en ese momento ya no lo desees. De cualquier manera, mantente libre de deudas a toda costa. ¿Quieres saber más? ¡Sigue estos consejos!

Inversiones

La inversión puede ser ampliamente utilizada en grupos de ingresos más altos y en grupos demográficos mayores, pero a menudo es una práctica intimidante para los adultos jóvenes que recién comienzan. También existe la idea errónea de que se necesita mucho dinero para comenzar a invertir, lo que simplemente no es cierto, dijo a Bustle Dave Nugent, jefe de inversiones de Wealthsimple. Wealthsimple, Swell Investing, Stash y otras plataformas de inversión son fáciles de usar y permiten a los usuarios comenzar con poco.

Seguimiento de micro gastos

¿Dónde estás gastando tu dinero? ¿Realmente has mirado todas las "cosas" que compras semana a semana? ¿Realmente necesitas todas esas cosas? El seguimiento de cada gasto mensual te ayudará a ver con precisión a dónde va realmente tu dinero. Esto también te ayudará a comenzar a encontrar gastos innecesarios, como esos cafés de moda o lo que ahora llaman "fast fashion" (sí, esas tiendas de ropa en línea que son muy baratas pero terminan siendo un enorme gasto a la larga).

Aplicaciones de presupuesto

Los clientes pueden aprovechar las aplicaciones de planificación financiera como Wela, Acorns, Mint y Wally para alertarlos cuando están gastando demasiado en una categoría y encontrar formas adicionales de ahorrar.

Piense dos veces antes de usar tarjetas de crédito

Los consumidores nunca deben usar una tarjeta de crédito como una cuenta bancaria. Si no pueden pagar una compra ahora o en el futuro cercano, "ponerla en una tarjeta de crédito simplemente patea la lata en el futuro", dijo Jason Reposa, CEO y cofundador de MyBankTracker, a Bustle.

Hacer que el ahorro sea inconsciente

Activa esto en modo predeterminado, es decir que ahorra de forma automática. Muchos bancos tienen aplicaciones móviles en los que puedes moderar tu dinero. Esto se puede convertir en tu mejor aliado. Transfiera dinero a tu cuenta de ahorro el día que recibas tu cheque de pago, antes de que puedas gastarlo. Esto te obliga a descubrir cómo sobrevivir con lo que tengas a la vista y esperar hasta el siguiente cheque. Puedes comenzar con una cantidad pequeña y a medida que te vas acostumbrando a tener lo necesario, continúa aumentando las transferencias. Haz lo mismo cuando reciba ingresos inesperados (bonificación, liquidación, saldo de deudas). Cuando menos lo esperes, tendrás una gran cantidad guardada.

Date un poco de espacio para darte tus gustos de vez en cuando

Si estás reduciendo significativamente un área de su vida, siga adelante y permítase pedir ese café caro. El objetivo aquí no es volverse tan miserable que su vida carezca de brillo. Cuando realiza un seguimiento de sus finanzas, puede identificar los lujos que puede y no puede pagar. No te niegues todo a ti mismo porque te pondrá en una mentalidad de escasez. Una mentalidad de escasez es algo que todo el dinero del mundo no puede corregir, así que no cometa este error en un esfuerzo por ahorrar en grande.

