Ver las mismas series y películas una y otra vez me ha ayudado a sobrellevar tiempos de crisis

El mundo está atravesando por una de las mayores crisis de los últimos años y es que mientras la pandemia por COVID-19 no ha dado tregua, han surgido otros problemas a nivel social, económico, político y hasta ecológico. Por donde mires hay caos y concentrarte en las cosas positivas para evitar caer en ansiedad y depresión ,se ha convertido en una misión imposible.

Tengo que admitir que a pesar de que suelo ser una persona muy fatalista y ansiosa, no he perdido la cordura en todos estos meses de encierro. Sí, los días también pasan lentos para mi y me abruma la situación del mundoy la incertidumbre que esto provoca. Pero dentro de todo, he logrado encontrar un punto de equilibrio o al menos, he podido dedicar un momento a no pensar en nada.

Las series y películas se han convertido en mis mejores aliados pero no precisamente los estrenos o nuevas temporadas sino todo aquello que ya había visto antes y que en su momento me hizo muy feliz.

¿Ver Malcolm el de enmedio o The Office por centésima vez aunque ya me sepa los chistes que hacen? Sí. ¿Poner La Sirenita de fondo mientras escribo o algo otra cosa porque ya sé lo que pasa en cada escena y sólo escucharla me hace sentir bien? Sí. ¿Hacer un maratón de Harry Potter en lugar de Bridgerton que es nueva en Netflix? Sí.

Hay quien dice que no se puede vivir de nostalgia porque sólo te estanca pero personalmente creo que siempre es bueno una dosis de esta para mantenerte presente o al menos recordar que siempre hay motivos para ser feliz o ver hacia adelante. Y no lo digo yo, lo dice la ciencia.

Durante años, los investigadores han teorizado cómo la nostalgia se convierte en una experiencia positiva necesaria para todos.

La razón principal de por qué a muchas personas les encanta volver a ver sus películas y series favoritas es porque se convierte en una experiencia nostálgica que los hace sentir cálidos y seguros por dentro, como un refugio al que acuden cuando el mundo exterior es un caos. Esto no es sólo en un sentido poético; la nostalgia sí puede manifestarse como una cálida comodidad física.

Los griegos acuñaron el término nostalgia (que se origina en nostos, que significa regreso a casa y algos que significa dolor). Desde entonces, se ha convertido en una fuente de alimentación para la cultura pop y la industria del entretenimiento (no es de extrañarse que series como The Mandalorian, que se desprende de la saga Star Wars sea tan rentable)

La nostalgia nos hace un poco más humanos. Los recuerdos los momentos felices nos ayudan a superar los momentos difíciles.

Leí un reportaje del portal Today en el que Krystine Batcho, una psicóloga con licencia y profesora en Le Moyne College en Syracuse, Nueva York asegura que la nostalgia es como un abrazo de mamá. “Cuando las personas están estresadas, ansiosas o se sienten fuera de control, la nostalgia ayuda a calmarlas. Es reconfortante. Es análogo a un abrazo de mamá o tu papá o que te acurruquen", dice.

Me gustaría pensar que no soy la única que se siente abrumada cuando abro Netflix para buscar una nueva película o serie porque me siento obligada a aprovechar y consumir el catálogo por el que estoy pagando.

Ver tantas opciones me causa cierto malestar, especialmente después de un día de trabajo. Lo último que quiero es pensar y dedicar más tiempo a buscar por lo que me voy por la salida "fácil" y termino eligiendo eso que ya sé me va a gustar o hacer sentir bien.

Honestamente soy terrible para las tendencias y suelo llegar tarde a lo que todo el mundo está viendo pero tampoco es que viva en una cueva donde no conozco nada más que la saga de Back to the Future O The Lord of the Rings que tienen más de una década de existir. He visto The Crown, Bridgerton y Unorthodox y las he disfrutado pero no las volvería a ver por gusto propio.

Así que no te sientas extraña por no estar "en onda" como todos. Cada quien tiene sus preferencias, lo importante es que cuando se trata de tu salud mental, busques aquello que te de paz. Se vale escapar de la realidad por unos instantes.

