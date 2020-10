Amor propio también es elegir amistades que te animen a salir adelante y te hagan sentir bien

Los amigos son una parte importante de la vida pero no todos nos hacen sentir igual. Conforme vamos creciendo, aprendemos que hay personas que estarán dispuestas a escucharnos y a darnos consejos, aunque sea de lejos; personas que aparecen en cuanto los llamamos y personas que estarán sólo cuando hay fiestas o cuando por casualidad se encuentran en algún punto.

Llega un momento en el que separas a los que son "sólo conocidos", los que son "amigos de fiesta" y los que son realmente "una pieza clave" en tu vida. No importa qué tan sociable seas y qué tan larga se tu lista de amigos, no todas las personas ofrecen una amistad de verdad y que un amigo no es el que está únicamente en los buenos momentos sino también en los peores.

Cada persona que se cruza en tu camino te enseñará algo sobre ti misma, te inspirará y te guiará de cierta manera pero si quieres cuidar de tu salud mental y sentir mejor, debes saber elegir amistades que te animen a salir adelante.

Especialmente en estos momentos es de gran importancia tener una red de apoyo con la que te sientas segura y amada. Desde un punto más científico, la Clínica Mayo afirma que los amigos aumentan tu sentido de pertenencia y propósito, aumentan tu felicidad y reducen el estrés, mejoran tu autoconfianza y te ayudan a sobrellevar las situaciones más difíciles.

Mantener amistades de calidad a largo plazo es difícil y es porque las personas viven cada vez más distanciadas y a ritmos acelerados que quitan tiempo para socializar.

En realidad nunca terminamos de conocer a las personas pero serás capaz de saber quiénes te ofrecen una amistad verdadera cuando elige estar contigo aún en la distancia y quienes ya no vibran en tu misma frecuencia.

Dicen que los tiempos más difíciles revelan quienes son tus verdaderos amigos y de quienes necesitas alejarte. La vida da muchas vueltas y todos cambiamos conforme pasa el tiempo pero hay lazos que son inquebrantables.

Quizá en los últimos meses has notado un cambio en tu círculo de amistades. Quizá te has decepcionado de ciertas personas que parecían ir con tus ideales y valores y hoy, están muy lejos de ello. Quizá otros te han sorprendido y te has sentido más identificada con quienes antes no tratabas. Pero también puede ser que hayas reforzado amistades y que hayas encontrado a quienes estarán contigo en los buenos y el los peores momentos.

Tus verdaderos amigos siempre traerán calma a tu vida, no preocupaciones ni problemas. Son quienes siempre sumarán y te harán querer ser mejor persona. Serán tu lugar feliz, donde te sientas como en casa, sin importar dónde estés y un soporte cuando estés por caer o dudes de ti misma. Ellos nunca te juzgarán ni intentarán cambiarte porque aprecian todo lo que eres y lo que significas en sus vidas. Eso sí, no dudarán en decirte cuando estés haciendo algo que te hace mal y buscarán la forma de impulsarte cuando sientan que te has estancado y mereces algo mejor.

La verdadera amistad aparece cuando olvidamos lo mucho que valemos, cuan o nos sentimos frágiles y cuando dejamos de creer en lo que somos capaces de hacer.

Cuida tu energía eligiendo rodearte de las personas correctas. De algún modo, tu intuición te dirá quienes están contigo porque te aman de verdad y quiénes te ven como algo de momento. Aquellos que vale la pena conservar a tu lado verán tu verdadero potencial y querrán que tú lo recuerdes siempre. No es que no seas capaz de hacerlo por tu cuenta pero seamos honestas, todas necesitamos un impulso extra, alguien que nos de un "golpe" de realidad cuando estamos a punto de sucumbir.

Así como sucede con una relación romántica, la amistad es algo que debe trabajarse. Debes formar un equipo, una red de apoyo en la que todo sea recíproco. No esperes a que sólo lleguen a ti y que todo gire alrededor de tus necesidades. La amistad se nutre todos los días, de ahí que se vuelva inquebrantable.

Nunca subestimes el poder de rodearte de amigos verdaderos. Son tu respaldo, tu tribu. No hay nada más valioso que poder recurrir a ellos para darte un respiro y ayudarse entre sí a sobrellevar la adversidad.

