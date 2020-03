Las mujeres mejoran cuando tienen un grupo de amigas fuertes

La sociedad nos ha hecho creer que ser una mujer fuerte es igual a ser inalcanzable y estar dispuesta a aplastar a quien sea con tal de ser siempre mejor. Ser una mujer fuerte no es igual a estar sola, sino acompañada de otras mujeres fuertes que se impulsen y apoyen entre sí. Porque una mujer fuerte se defiende a sí misma pero no deja de apoyar a las demás

Cuando las cosas van mal o no estás segura de algo, no hay nada como tener a tus aliadas que funjan como esa luz que te ayuda a encontrar la salida. No hay nada más emocionante y gratificante que la relación que tienes con otras mujeres que tienen metas ambiciosas y cuya visión de la vida es ir siempre hacia adelante.

Un estudio publicado en Harvard Business Review encontró que las mujeres que tienen un círculo fuerte de amigas tienen más probabilidades de obtener puestos ejecutivos con salarios más altos.

"Las mujeres que estaban en el cuartil superior de la centralidad y tenían un círculo interno dominado por mujeres de 1-3 mujeres obtuvieron posiciones de liderazgo que eran 2.5 veces más altas en autoridad y paga que las de sus compañeras que carecen de esta combinación", explica el estudio.

El estudio sugiere que hay mujeres q¡con puesto de liderazgo que prefieren ir por su cuenta sine embargo, quienes lo hacen acompañadas de amigas fuertes, tienen mejores resultados porque tienen una red de apoyo.

Esto no es solo en el lugar de trabajo también en otros aspectos como la salud mental y el bienestar general.

Un estudio de 2006 encontró que las mujeres que tenían 10 o más amigas tenían más probabilidades de sobrevivir a la enfermedad que las mujeres que carecían de amigas cercanas. El estudio encontró que las mujeres socialmente aisladas tenían un 64% más de probabilidades de morir de cáncer y un 43% más de probabilidades de tener una recurrencia de cáncer de seno. La amistad es literalmente la mejor medicina.

Nunca subestimes el poder de tu grupo de amigas.

Parte de la razón por la cual las mujeres mejoran cuando tienen amigas fuertes es que se sienten respaldadas y protegidas. No hay nada más poderoso que poder recurrir a otras mujeres que han tenido experiencias similares que pueden ayudarte a sobrellevar los problemas.

Olvídate de señalar, criticar o buscar rivalidad con las demás. busca aliadas, rodéate de quienes te inspiran a ser mejor. El desafío de las mujeres está en aliarse unas con otras para ser más fuertes. Cuando ayudas a otra mujer a levantarse, todas brillan. Al principio puedes sentir que no te estás enfocando en ti, pero te darás cuenta de que puedes ser lo suficientemente segura como para inspirar a las demás, lo cual te hace crecer de formas que jamás habías imaginado.

