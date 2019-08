Las mujeres fuertes prefieren estar solas a pasar su vida con alguien que no vale la pena

Estamos acostumbrados a decir que la inteligencia, fuerza, equilibrio, gracia e independencia son atributos de las mujeres fuertes y no está equivocado, después de todo, son cualidades necesarias para avanzar. Pero hay algo que terminar por sorprender a todos y es que las mujeres más fuertes son las que prefieren estar solas a pasar la vida con alguien que no merece su tiempo.

Y suena rudo pero al final, todos tenemos una lucha interna que nos obliga a cumplir con nuestras propias expectativas, las cuales siempre subimos más y más.

Cuando una mujer dice que "prefiere quedarse sola" no es que pretenda volverse una hermitaña sino porque encontrar el amor se ha convertido en una verdadera batalla que la pone a prueba.

Las mujeres fuertes buscan superarse en lo profesional, quieren hacer un negocio, generar sus propias ganancias, demostrar independencia y al mismo tiempo, encontrar una pareja que embone en ese plan de vida.

Aunque los hombres admiran y respetan a una mujer que puede hacerse cargo y "patear traseros", cuando se trata de entablar una relación con una, las cosas se vuelven intimidantes, lo que hace que la relación caiga en un choque constante.

Pero si quien creía el indicado, llega a fallar, las cosas se ponen interesante porque lejos de tumbarse o de brincar a otra relación, una mujer fuerte prefiere permanecer sola.

Sí, cuando una relación no sale como esperaban, las mujeres fuertes cavan más profundo para encontrar lo que es importante para ellas. Se miran a sí mismas para ser felices y dejan de depender de fuentes externas para brindarles esa felicidad. Es por eso que no les toma mucho tiempo darse cuenta cuando alguien es un patán y no vale su tiempo.

Las mujeres fuertes tienen prioridades más altas que ser "la novia de alguien". Ellas tienen sueños y pasiones que simplemente no pueden ignorar. Si bien una pareja no necesariamente se interpone en el camino de estos sueños, simplemente no es una alta prioridad para ella. Saben que los apegos están llenos de peligro y prefieren construir su propia identidad primero.

Una mujer fuerte es alguien que entiende que necesita tomar siempre una decisión contundente. No buscan complacer a nadie, ni estar en donde no se sienten satisfechas o amadas como merecen. No se va a preocupar por encajar en los moldes que otras personas le han preparado. No le va a importar mucho que le gusten o que la acepten si eso significa tener que renunciar a ser quien es.

Las mujeres fuertes vivimos bajo el estereotipo de ser intimidantes, exigentes, de tener estándares muy altos y de no mostrar vulnerabilidad alguna. Y no es mentira, porque tenemos expectativas que buscamos cumplir. Así que si te identificas con esto, no te sientas culpable. Ve y busca eso que te llene de verdad.

