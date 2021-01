Estar soltera me ha enseñado a sentirme bien con mi propia compañía

La sociedad nos ha vendido la ideal del amor romántico como algo que nos completa y nos garantiza el éxito. Nos han hecho creer que estar soltera es una especie de maldición y que si no encontramos a nuestra "media naranja" para cierto tiempo, viviremos con ese vacío por el resto de nuestras vidas. Pero, ¿realmente necesitas de alguien más para sentirte plena y feliz?

Las expectativas que nos creamos bajo esta presión pueden provocar una gran ansiedad y crear muchas decepciones. Vivir buscando a esa mitad y no encontrarla al tiempo que todos los demás, hace que cuestiones si has perdido la oportunidad de ser feliz o si realmente mereces amor.

No importa el tiempo que haya pasado, si en estos momentos estás soltera debes saber algo: mereces el amor más bonito y ese empieza contigo misma.

El amor atrae amor y si tú misma no sientes eso por ti, ¿cómo esperas que alguien más lo haga?

Quizá estás comenzando a experimentar lo que es la soltería; quizá llevas un largo tiempo así, pero te diré algo: no tienes por qué sentirte mal o pensar que no mereces amor. Quizá has olvidado lo que es un beso de buenos días o un mensaje de buenas noches; o quizá te has hecho tanto a la idea de que eres "difícil de amar" que conocer alguien nuevo te aterra.

Estar soltera es ninguna condena y no es lo que define como persona. Es el momento para aprender, para sentirte bien con tu propia compañía.

Basta de creer que no eres suficiente, que algo te falta. No permitas que te etiqueten como la "soltera eterna" o una "quedada". Deja el auto-sabotearte y comienza a creer que eres el ser más increíble del mundo, que eres afortunada de tener este tiempo para ti y que esa persona llegará cuando tenga que llegar.

Puede que tengas días en los que te sientas malhumorada o que caigas en una crisis existencial; pero eso no te hace menos merecedora de un amor bonito.

Estar soltera te enseñará lo mucho que vales y con ello aprenderás a no bajar tus estándares y a no conformarte con nadie

La soltería no es soledad. Te enseña a ser una mujer independiente y refuerza tu sentido de autosuficiencia. No busques amor como si te faltase algo. Recuerda que el amor no se trata de llenar vacíos sino crear espacios en los que puedas crecer.

No busques ser la "otra mitad" de alguien, como si no estuvieras completa por ti misma porque eso solo te hará sentir que estás para llenar vacíos. Eres un todo, no una mitad.

Cuando abrazas tu soltería, usas tu tiempo para trabajar en ese proyecto que habías postergado por estar en una relación o preocupada por no tener pareja. Cuando estás soltera, persigues tus objetivos y trabajas hacia un futuro más completo y satisfactorio, pensando en lo que es bueno PARA TI. Encontrar pareja deja de ser tu prioridad y alcanzas objetivos que te abren otras puertas.

Cuando amas tu soltería, emites una especie de buena vibra que los demás no podrán resistir y que obviamente no emites cuando estás en pareja. Cuando disfrutas de tu vida de soltera, sigues tus pasiones y te diviertes, te vuelves mucho más atractiva, así que no te sorprendas si de pronto tienes una larga lista de pretendientes.

