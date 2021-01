Señales que indican que estás lista para buscar el amor en una aplicación de citas

A largo del mundo hay miles de aplicaciones de citas (sin exagerar) que prometen ayudarte a conseguir la pareja que sueñas y el amor eterno, pero no siempre es lo que verdaderamente necesitas.

Y no porque no quieras pasarla bien al lado de alguien, sino porque es una manera muy diferente de iniciar una relación que a veces no se adapta a nuestros gustos, expectativas o estado sentimental, lo que a veces termina frustrando más.

De la efectividad, nadie duda. Según datos de GQ, para el año 2019, casi el 40% de las parejas se conocen a través de internet y de hecho, una de cada seis de esas logra casarse.

Si crees que tu media naranja está en el ámbito digital, te contamos lo que debes saber.

Señales que indican que estás lista para probar aplicaciones de citas

Usas el entorno digital de forma segura

Lo más fundamental en este tema es no poner en riesgo tu vida ni salud física o mental. Por eso, los especialistas afirman que no debes escribir más de lo que debes, específicamente en información personal.

Evita exponer públicamente tus "números de teléfono, la empresa en la que trabajas, tu dirección, información de familiares o amigos, los lugares que frecuentas", entre otros, explicó Milenio.

Intenta conocer a profundidad a la otra persona, sin revelar demasiado de ti a la primera y busca corroborar su identidad. Si ves que no te da información confiable, huye.

En caso de que quedes a una cita, avísale a personas de confianza y comparte tu ubicación.

Sabes la app que más te conviene

En el inmenso mar de opciones disponibles en el mercado es fácil confundirse. Es importante escoger entre las aplicaciones de citas aquella que vaya más acorde con tu personalidad y valores.

Por ejemplo, Bumble es una app creada con la finalidad de ser más respetuosa con la mujer puesto que es ella la que decide iniciar las conversaciones con otros hombres para evitar el acoso.

Si sales con un chico, avísale a personas de confianza y comparte tu ubicación en tiempo real. - Instagram @loveguaranteed

Hay otras como RocknRollDating para encontrar alguien con tus mismos gustos musicales, Grindr está desarrollada para homosexuales, bisexuales, transgéneros y queer; o Tinder, muy popular por su facilidad para concertar encuentros casuales.

Superaste a tu ex

De igual manera, sabes que tu relación amorosa ya pasó al olvido y estás lista para una nueva o al menos, para divertirte de forma responsable.

Debes ser sincera con la otra persona sobre lo que estás buscando, pero para eso, primero debes decidirlo tú.

NO estás lista si: tienes miedo de quedarte sola, sientes rabia por cómo terminaron las cosas, estás esperando volver con él o te sientes insatisfecha contigo misma.

Quieres ir más allá del 2.0

Admitámoslo. En alguna ocasión todas hemos buscado las aplicaciones de citas, plataformas similares o al menos respondido un mensaje a alguien que no nos gusta tanto por culpa del aburrimiento.

Pero si de verdad buscas el amor no puedes quedarte en lo que los expertos han denominado "la tinderización de los sentimientos", a propósito de la famosa app.

Esto, porque las "las apps de citas nos convierten en robots del amor", reflexionan en GQ, sobre cómo las personas que recurren a esos servicios fácilmente pierden la atención, la atracción y la paciencia.

Las aplicaciones de citas te aseguran el primer encuentro, pero la seducción queda a tu disposición. - Instagram @perfectdatemovie

Los ha vuelto "seres medularmente egoístas, preprogramados para escapar de la confrontación y no saber cómo reaccionar a la auténtica intimidad, con sus complicaciones y sus 'quizás"", añaden acertdamente en el artículo.

En consecuencia, es importante que sepas que está bien utilizar estas opciones para ayudarte a conseguir una primera cita, pero la seducción y la relación en persona es insuperable.

No tienes altas expectativas

Sabemos que es complicado no emocionarse con la posibilidad de encontrar a la persona que te guste de verdad, pero en las aplicaciones de citas no hay nada escrito.

Así que lo mejor es relajarse, disfrutar del proceso de conocer a alguien y no angustiarse demasiado si no obtienes los resultados deseados porque esto puede conducirte a mayor estrés o ansiedad.

