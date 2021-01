Romper con alguien nunca es algo fácil de hacer. Si bien hay algunas lecciones que puedes aprender de una ruptura amorosa, aún puede ser una experiencia muy solitaria. Cuando tu relación termine oficialmente, puede ser difícil no pensar en cómo perdiste el tiempo o en cómo desearías haber hecho las cosas de manera diferente. Pero en lugar de hacer esto, intenta ver lo que te ha enseñado este evento.

Toda relación, sea buena o mala, siempre tiene una lección detrás. Solo tienes que mirarlo desde un ángulo positivo. A pesar de que ver Netflix y comer mucho helado puede parecer lógico después de una ruptura, este es en realidad el mejor momento para descubrir exactamente lo que quieres, lo que no funcionó y cómo amarte a ti misma de nuevo, según reseña el portal Bustle.

5 lecciones importantes que puedes aprender de una ruptura amorosa

Así que si recientemente terminaste con tu pareja y estás tratando de encontrar lo positivo durante este momento realmente difícil, aquí hay 5 lecciones que puedes llevar contigo después de una ruptura amorosa.

Tu felicidad y validación vienen de adentro

Esta es una de las lecciones más valiosas que puedes aprender después de una ruptura amorosa. Tu autoestima vale más que estar con alguien solo porque tienes miedo de romperle el corazón o miedo de estar sola.

Stephanie Harrison, educadora, dice que “la felicidad es un estado de realización interna. La felicidad no es el resultado de eventos externos. Trabajamos bajo la idea errónea de que estos están bajo nuestro control". Si bien estar en una relación te hará feliz, tu mundo externo es solo la guinda del pastel cuando se trata de tu felicidad personal.

El amor no es suficiente para hacer durar una relación

Por mucho que nos gustaría que cada relación fuera un cuento de hadas y que nuestros seres queridos nos deslumbraran, es muy probable que nunca sea el caso. Cuando se trata de amor, debes aprender que hay mucho más que simplemente mirarse profundamente a los ojos y decir "te amo". Tu pareja debe ser apasionada, compasiva, confiable, etc. Pero cuando esas cualidades no están presentes, es cuando el amor puede no ser suficiente.

Aprende lo que quieres y lo que no en una relación

Otra gran lección para aprender después de una ruptura amorosa es averiguar qué quieres y qué no quieres para tu próxima relación. Las rupturas ocurren por una razón, ya sea que haya sido culpa de alguien o no. Realmente evalúa tu relación pasada para ver lo que amabas de ella y lo que deseabas que fuera diferente.

Está bien estar sola

Una ruptura amorosa es muy difícil porque la persona que una vez estuvo a tu lado y que consideraste tu mejor amigo ya no está. Esa parte de tu vida se ha ido y, a veces, puede ser muy difícil aceptar esto. Pero recuerda que está bien sentir esas emociones y estar sola de vez en cuando.

Tómate este tiempo para curarte, perseguir tus objetivos y pasar el rato con todos tus amigos. Este es el mejor momento para reconstruirse y ser egoísta porque la única persona de la que debes preocuparte es de ti misma. Cuando satisfagas tu propia felicidad, estarás lista para volver a sumergirte en otra relación. No intentes llenar ese vacío con otra persona, porque si lo haces, podría terminar en un mal panorama.

Ninguna relación es una pérdida de tiempo

Hagas lo que hagas, no veas esta relación como un fracaso. No importa por cuánto estuvieron juntos antes de la ruptura amorosa, nunca pienses que perdiste el tiempo con esa persona.

Sherrie Campbell, psicóloga licenciada, explicó: "Las relaciones son el patio de recreo donde el amor, la autoestima, la seguridad y el valor juegan y ayudan a definirse mutuamente. Como estos estados se entremezclan y nosotros combinamos y probamos diferentes patrones, podemos aprender una fórmula funcional de lo que resulta mejor para nosotros en las relaciones".

