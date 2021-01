Probablemente has escuchado a la gente decir que para amar a otra persona debes aprender primero a amarte a ti misma y no pueden estar más en lo cierto. Cuando tienes claro tu valor y quién eres, dejarás de conformarte con la primer persona que te diga palabras bonitas o que te prometa "el cielo y las estrellas". Cuando sabes hacia dónde vas o al menos tienes una idea de lo que no estás dispuesta a aceptar, dejas de creer únicamente en las palabras pues buscas acción.

Ahora imagina quedarte en una relación que no te conviene; ya sea porque te hace llorar o te hace sentir que algo te falta. Hay momentos en la vida en que debes abortar la misión, darte la media vuelta y decir "adiós" a ciertas personas que amas para amarte a ti misma.

Aprende a decir "adiós" cuando tengas que sacrificar tu felicidad. Acostúmbrate a ser tu prioridad. No es saludable drenar toda tu energía por otra persona. Debes entender que no eres responsable de la felicidad de otros más que de ti misma.

Especialmente cuando llegas a los 30 años, tu perspectiva de la vida puede cambiar. Quizá en este punto ya hasta tenido un par de experiencias que te han dolido pero que también te han enseñado a ser más fuerte. Quizá es ahora cuando te sientes lista para tener una relación más seria y no una que sólo llene vacíos.

Lo sé, la relación perfecta no existe pero no debes bajar tus expectativas ni cambiar tus valores para encajar con alguien. Por ello, aquí te decimos 5 cualidades que debes buscar en una pareja si tienes 30 años.

Honestidad e integridad

La honestidad genera confianza entre las personas mientras que la deshonestidad sólo traiciona la vulnerabilidad del otro. Nada tiene un impacto más destructivo en una relación que esto. Ser abiertos y honestos en nuestras relaciones más íntimas significa realmente conocernos a nosotros mismos y conocer nuestras intenciones. Si bien esto puede resultar difícil, es un esfuerzo por el que vale la pena esforzarse.

Empatía

Especialmente en estos tiempos tan caóticos, no hay nada más importante que la empatía. Una persona empática percibe a su pareja tanto a nivel intelectual, de observación como a nivel emocional e intuitivo. Esta persona es capaz de comprender y empatizar con su pareja. Cuando ambas partes se entienden, se dan cuenta de los puntos en común que existen entre ellos y también reconocen y aprecian las diferencias. La empatía nos vuelve capaces de comunicarnos con sentimiento y respeto hacia los demás. Un punto clave para comprender y sintonizarnos con nuestra pareja.

Confianza

La confianza es lo más importante en toda relación. Se necesitan años para construir y un segundo para romper pero la confianza es más que solo fidelidad sexual. A tu pareja es a quien le confías tus miedos, vulnerabilidades, heridas dolorosas de la infancia y sueños más locos. En una relación sana, jamás se usa esto en tu contra en futuras discusiones por ello, es tan importante que una de las cualidades principales sea la confianza.

Compromiso

La falta de problemas o el evitar peleas no es la clave para una relación feliz sino el compromiso. No se trata sólo de evitar problemas sino de poder resolverlos juntos. Los problemas siempre van a suceder y son parte del crecimiento pero lo que hará que las cosas funcionen y vuelvan a su lugar es el compromiso. Saber que pueden enfrentar la adversidad juntos mantiene una relación sólida y saludable

Sentido del humor

Parece un punto demasiado banal pero de nuevo, en estos tiempos tan caóticos para todos, se agradece una pareja con sentido del humor. Este puede salvar una relación cuando todo parece tan complicado. La capacidad de reírse de uno mismo y de las debilidades de la vida le permite a una persona mantener una perspectiva adecuada cuando se trata de los obstáculos que surgen dentro de la relación.

Las parejas que son juguetonas y que se burlan de ellas a menudo alivian situaciones potencialmente volátiles. Un buen sentido del humor definitivamente alivia los momentos tensos en una relación. Poder reírnos de nosotros mismos hace la vida mucho más fácil. Además, es una de las mayores alegrías de la vida poder reír con alguien a quien amamos.

Más de este tema

Saber decir adiós a una relación que no es para ti es un acto de amor propio

Amor propio también es elegir amistades que te animen a salir adelante y te hagan sentir bien

La soledad de conformarte con la persona incorrecta

Te recomendamos en video