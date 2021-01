3 preparaciones con jengibre para estar más saludable y que son muy fáciles de hacer

Los jugos con jengibre son una alternativa efectiva para depurar el organismo, deshacerte de las toxinas y bajar de peso. Y es que entre las propiedades más representativas del jengibre destacan su poder para desinflamar y controlar el apetito.

Claro está, que las bebidas con jengibres por sí solas no hacen nada, pero acompañadas con una alimentación balanceada, alta en verduras y frutas y un buen plan de ejercicios que pode ser simplemente caminar o seguir una rutina en casa de esas que encuentras en las redes sociales será la combinación perfecta para estar más saludable. Recuerda que la constancia es clave para ver resultados, la paciencia es necesaria para lograr los objetivos deseados y perder esos kilos que no te hacen sentir a gusto.

Beneficios del jengibre

Des un tiempo para acá el jengibre se ha vuelto un elemento muy popular, no solo por darle un toque particular a las comidas dulces y saladas que se preparan en las cocinas del mundo, sino también por sus grandes propiedades para contribuir con la salud.

Y es que consumir jengibre te puede ayudar a elevar el sistema inmune, a desinflamar el organismo, así como un gran aliado para curar la gripe, la congestión y los problemas de digestión.

El jengibre es sumamente efectivo para regular mareos y náuseas, controlar el mal aliento y es también tiene un alto poder antioxidante.

Otros beneficios del jengibre son:

Contribuye a la pérdida de apetito.

Contrarresta el dolor.

Reduce dolores musculares.

Previene accidentes cardiovasculares.

Te dejamos 3 recetas de bebidas desintoxicantes que incluyen el jengibre como parte de su preparación y que es muy efectivo para bajar de peso.

Jugo détox de naranja y jengibre

Esta es una combinación cítrica y refrescante para desintoxicar tu organismo

Ingredientes:

1/2 litro de agua

1 rebanada generosa de jengibre

1 buena rama de hojas de menta fresca

2 naranjas

Hielo

Endulzante

Modo de reparación:

Exprime el zumo de las dos naranjas y colócalas en la licuadora con el jengibre, las hojas de menta y el hielo. Licúa hasta lograr una mezcla homogénea. Agrega el edulcorante y consume, preferiblemente en horas de la mañana, puede ser parte de tu desayuno. Puedes tomarlo a diario si es seguido por 15 días será mucho mejor. Además, es una bebida muy refrescante y llena de vitaminas.

Jugo de jengibre y zanahoria

Ingredientes:

1 taza de agua filtrada

1 manzana cortada en trozos

1/2 zanahoria, cortada en trozos o rallada

1 cucharadita de jengibre fresco, rallado

2 cucharaditas de semillas de chía.

Modo de Preparación:

Agregue el agua, la manzana, la zanahoria, el jengibre y la chía en una licuadora y mezclar hasta lograr un líquido homogéneo, sin pedazos. Consúmelo de inmediato y en ayunas. Este jugo es alto en fibra, minerales y vitaminas por lo que también favorecerá tu sistema inmunológico.

Jugo de pepino y jengibre

Ingredientes:

5 ramas de apio

1 pepino

1 taza o rodaja piña

Un poco de jengibre

Modo de Preparación:

Lleva las ramas de apio, el pepino sin piel, las rodajas de piña y el jengibre a la licuadora hasta lograr una mezcla homogénea, puedes agregarle hielo si es tu gusto y consume de inmediato de manera preferible en ayunas. Es importante que esta bebida la tomes de manera consecutiva por lo menos 7 días para que te ayude en la depuración del organismo y puedas ver buenos resultados cuando te mires al espejo.

