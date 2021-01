Los 4 mejores ejercicios para bajar de peso

Si los excesos de diciembre dejaron un cuerpo que no te gusta, es hora tomar las riendas de la vida saludable y ponerte en forma, además de cambiar totalmente la alimentación, nada como el ejercicio para ayudarte a obtener mejores resultados y en tiempos más cortos. Son muchas las alternativas para ejercitar tu cuerpo, todo dependerá del tiempo que desees dedicarte y de lo que más se adapte a tu personalidad.

Es importante que estés clara que, no necesitas de implementos costosos o largas horas en el gimnasio para poder ejercitarte, porque tu hogar, un parque o plaza también pueden ser propicios para alcanzar la meta.

A la hora de seleccionar un tipo de ejercicio para entrenar debes estar claro con lo que quieres y que complementes este movimiento con una alimentación balanceada, un buen descanso y una excelente hidratación. Pues todo se complementa para que los resultados sean a corto plazo y duraderos en el tiempo.

Te presentamos 4 ejercicios que te ayudarán a bajar de peso y lograr esa figura que tanto deseas. Recuerda que la disciplina, la constancia y el esfuerzo son claves para alcanzar lo que te propones, incluyendo esta.

A la hora de considerar un ejercicio es importante que tengas claro que los mejores ejercicios para bajar de peso son aquellos donde se gastan más calorías en menos tiempo, como correr o nadar.

Te dejamos 4 recomendaciones de ejercicios que puede ayudarte a bajar de peso.

Crossfit

Si te gustan los ejercicios intensos, el entrenamiento de crossfit puede ser tu buen compañero. Exige mayor capacidad cardiorrespiratoria, porque se realiza un circuito de alta intensidad y poco tiempo de descanso entre un ejercicio y otro. Entre los elementos que se usan para este entrenamiento se encuentra las cuerdas de saltar, cauchos, cajas, y casi siempre se realiza al aire libre.

Beneficios destacados del crossfit

Estiliza la figura

Reduce el estrés

Favorece la concentración

Mejora la fuerza muscular

Zumba

Bailar es una divertida que te llena de energía y la vez te ayuda a fortalecer y tonificar los músculos, el baile como la disciplina de zumba además también aumenta la flexibilidad y el gasto calórico, favoreciendo la pérdida de peso. Por otra parte, también mejora la postura y reduce el estrés. Puedes realizarlo en gimnasio, al aire libre o siguiendo una clase a través de las redes sociales en la comodidad de tu hogar.

Beneficios de Zumba

Corrige las malas posturas

Mejora el estado de ánimo

Estimula la mejoría

Tonifica los músculos del cuerpo

Puedes realizarlo en cualquier lugar

Te ayuda a quemar calorías

Spinning

Si para ti es clave ir a un gimnasio para hacer ejercicio entonces puedes probar con el spinning este ejercicio tiene diferentes intensidades, y se realiza con una bicicleta estática. Esta disciplina promueve el alto gasto calórico y la pérdida de peso, por otra parte, practicar spinning te ayudará a fortalece los músculos, a quema de grasa en las piernas y mejorar la resistencia cardiorrespiratoria.

Beneficios del spinning

Tonifica los músculos de todo el cuerpo

Mejora la salud del corazón

Fortalece las articulaciones

Disminuye el estrés

Carrera

Si te gusta la adrenalina al aire libre, las carreras son excelentes para promover el gasto calórica y para quemar grasa, ahora bien, si salir no te anima y tienes una caminadora en casa también puedes usarla siempre al mismo ritmo y con intensidad moderada o alta. Si no te has ejercitado una buena forma de hacerlo con la carrera es comenzar con ritmo lento y cada semana ir aumentando la intensidad.

Combate la celulitis

Fortalece el corazón

Ayuda a perder peso

Mejora la condición física

Favorece la circulación

