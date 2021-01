Alimentos que pueden ayudarte a perder esos kilitos de más que agarraste durante las fiestas

Durante las fiestas una de las principales invitadas fue la comida. Los platillos típicos de fin de año reinaron en nuestras casas y con ellos vinieron unos kilitos de más. Ahora en enero queremos rebajarlos y te mostramos algunos alimentos que pueden ayudarte.

La acumulación de grasa en el organismo y el sedentarismo se han combinado para hacer que nuestro cuerpo comience a mostrar los signos del aumento de peso.

No dejamos de comer durante las fiestas, pero sí de hacer ejercicios. A esto se suma que hemos estados encerrados por el temor al contagio de Covid-19.

Los alimentos que te proponemos te ayudarán a bajar de peso porque algunos tienen un efecto saciante que limitará tu necesidad de ingerir comida de más. Otros contribuyen a acelerar el metabolismo y, en consecuencia, a quemar calorías. Toma nota.

Alimentos que ayudan a bajar de peso

Las verduras de hojas verdes son alimentos que no pueden faltar en tu menú

Para bajar de peso son excelentes las verduras de hojas verdes. Entre ellos la lechuga, las espinacas, las acelgas y la col.

Estos alimentos tienen propiedades extraordinarias porque son bajos en calorías y carbohidratos, pero a la vez ricas en fibra. Se consideran perfectas para aumentar el volumen de nuestras comidas sin que se incremente nuestro aporte calórico.

Espinacas. - Agencias

Verduras crucíferas

Por otro lado, tenemos también las verduras de la familia de las crucíferas. Podemos mencionar al brócoli, la coliflor, el repollo o las coles de Bruselas.

También tienen un alto contenido en fibra pero, a diferencia de la lechuga, son en gran medida saciantes pues contienen muchas proteínas.

Brócoli. - Agencias

Huevos

Los huevos son otro de los alimentos ideales si queremos perder peso. Esto debido a que son ricos en proteínas y grasas saludables. Nos permite quedar saciados, pero un aporte relativamente bajo de calorías.

Pueden servir para el desayuno, el almuerzo o la cena. Te ayudarán en tu meta de bajar de peso con una gran facilidad.

Los huevos son ricos en proteínas y bajos en grasa. - Agencias

Pescados grasos

El salmón no puede faltar en la lista de alimentos saludables y perfectos. Este tipo de pescados grasos en los que también su incluyen la trucha, la caballa, las sardinas y los arenques, son muy ricos en grasas saludables y proteínas. De igual forma poseen otros nutrientes necesarios como el yodo.

De la misma manera que los huevos, los pescados grasos tienen una combinación perfecta para adelgazar, porque llenan, pero no engordan. Son bajos en calorías y ricos en proteínas.

El atún es un pescado graso perfecta para tu menú alimenticio. - Agencias

Carne magra

El pollo es una carne con una menor cantidad de grasa e ideal para incluirla en tu menú si deseas adelgazar sin pasar hambre que es el propósito de todas las dietas sanas.

No estamos hablando de embutidos, estos no son ventajosos para perder kilos. El pollo y la ternera son necesarios en toda nuestra rutina de alimentación porque, como te explicamos, hace que te sientas llena, sacía las necesidades del organismo y no tienes que hacer una dieta prescindiendo de comer.

El pollo es un alimento nutritivo y bajo en grasas malas. - Agencias

No te olvides del agua

El agua no puede faltar en tu rutina diaria. Es una de las cosas que más benefician nuestra salud y nos ayudan a limpiar el organismo de todos los desechos ay acumulación de grasas que podamos tener.

Es necesaria para mantenernos hidratadas y a esto se suma que acelera hasta en un 30%. Tomar al menos 8 vasos de agua diaria es el toque final para perder esos kilitos de más que agarraste durante las fiestas.

El agua ayuda a acelerar el metabolismo. - Agencias

