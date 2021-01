El año está comenzando y aunque suene cliché, es muy cierto que junto a este vienen nuevas oportunidades de alcanzar lo que deseas. Quizá pienses que para algunas personas las estrellas se alinean de forma automática y que tú estás condenada a la mala suerte y todo lo que aleje esas oportunidades. Sin embargo, debes saber que hay algo muy poderoso en tu mente y tu energía que puede atraer o bloquear esa abundancia.

¿Qué es lo que hacen esas personas para que todo les funcione? En realidad no existe una fórmula secreta pero mucho tiene que ver la llamada "Ley de Atracción".

La Ley de Atracción es la capacidad de atraer a nuestras vidas lo que sea en lo que nos enfoquemos. Todos somos susceptibles a las leyes que rigen el Universo, incluida la Ley de Atracción. Ésta usa el poder de la mente para traducir lo que está en nuestros pensamientos y materializarlos en realidad, independientemente de las creencias que tengas.

Pero así como hay pensamientos que te empujan hacia tu objetivo, hay pensamientos que te alejan de ello. Tus miedos y malos hábitos son parte de esto. Éstas son 5 formas en las que estás bloqueando la abundancia en tu vida:

Estás demasiado apática

La apatía se manifiesta como falta de preocupación. Aparece cuando estás cansada o sin ganas. Muchas veces estamos donde no queremos por tener algo pero no debes desesperarte. Lo que hagas, házlo con ganas. Nunca dejes que la apatía te gane. Cuando no se puede ver el progreso, es fácil darte por vencida pero si aprendes a tomar las riendas, las puertas se abrirán.

Todavía le das vueltas a tus viejas experiencias.

Según los estudios, los investigadores ahora creen que cada [ser humano procesa entre 60.000 y 70.000 pensamientos todos los días]. El 90% de ellos son los mismos pensamientos que tenemos una y otra vez. Esto nos deja con una pregunta simple que es: ¿Cómo podrías cambiar tu vida si el 90% de tus pensamientos diarios son los mismos negativos y limitantes de ayer y de anteayer? La respuesta es simple. Si obtener resultados es lo único que cambia los pensamientos negativos, al menos la forma más efectiva, ¿por qué no programa su mente para comenzar a actuar con frecuencia e inmediatamente, independientemente de su estado emocional? Estoy seguro de que le traerá resultados.

Crees que eres demasiado "vieja" para alcanzar el éxito.

Hay ejemplos de muchas personas exitosas que lograron construir fama y ganar enormes cantidades de dinero después de comenzar a una edad avanzada. La excusa de “soy demasiado viejo para esto” que sigues repitiendo no es convincente. Walt Disney, el coronel Sanders, JK Rowling, JacK Ma y Taikichiro Mori, el hombre más rico del mundo a principios de 1990 que dejó la vida académica a la edad de 55 años, son ejemplos de personas reales que han alcanzado el éxito a pesar de su edad o su pasado. , experiencias negativas.

Puede que no seas multimillonaria, pero puedes ganar más dinero del que puedes imaginar si simplemente tomas acción y comienzas a trabajar para lograrlo.

Vives con demasiado miedo

El miedo es una emoción corrosiva con la que todo el mundo lucha, y si no tienes cuidado, te detendrá por completo. El miedo dirá que no puedes lograr tus sueños. Los empresarios y líderes empresariales más exitosos lidian con la ansiedad, la preocupación y la aprensión, pero rara vez se los ve paralizados por su miedo. Como ellos, no puedes vencer tu miedo a menos que lo identifiques. Con un mentor perspicaz, puede determinar fácilmente a qué le tiene miedo. Una vez que lo reconoces, encontrarás la fuerza para atravesarlo.

El 2020 fue complicado y el 2021 puede parecer igual, sin embargo es importante que cambies el chip. Mantente positiva y agradecida. Es importante mantenerte positiva. Si sientes vibraciones negativas, estás enviando señales negativas al universo y, a su vez, estás atrayendo más negatividad. Puedes cambiar tu vibración de baja a alta haciendo algo que te haga sentir bien, aunque solo sea por menos de una hora por día. Cuando comiences a sentirte más positiva y agradecida por todo lo bueno que puedas encontrar en tu vida, serás recompensada con resultados positivos.

