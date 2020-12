Cinco preguntas que no pueden faltar para iniciar una buena relación amorosa

Encontrar a la persona ideal para intercambiar el sentimiento de amor y cariño no resulta fácil, por lo general, las personas tienen varios tropiezos antes de hallar a alguien con quien se complementen, pero existen algunas preguntas que puedes hacer antes de comenzar una buena relación amorosa.

Una de las mayores razones por las que las relaciones no triunfan es porque idealizamos a la persona que nos atrae sin conocerlas para nada.

Si bien es cierto que cuando iniciamos una relación, también iniciamos un periodo de conocimiento, es crucial que tengamos algunos aspectos de la otra persona claros.

De esa manera evitaremos involucrarnos emocionalmente en situaciones que están destinadas a fracasar.

