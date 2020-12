El COVID-19 puede haber frenado muchas cosas, pero ciertamente no ha detenido la búsqueda del amor. Es posible que no podamos reunirnos con tanta libertad como solíamos hacerlo, pero a pesar de esto, muchos solteros han recurrido a las citas virtuales en su búsqueda por encontrar pareja. Y como este es un campo nuevo para algunas personas, no es mala idea saber cómo causar una buena primera impresión con esta modalidad

La experta en relaciones Alix Fox dice que “la idea de que el usuario digital promedio tiene solo 30 segundos para causar una excelente, pero rápida, primera impresión en línea puede parecer intimidante para muchos. Es por eso que me enorgullece brindar consejos que ayuden a las personas a dominar esos primeros momentos tan importantes de una cita virtual”.

Ochos triunfos de la soltería que te harán más feliz en tu próxima relación Saca provecho al tiempo contigo misma.

5 formas de crear una buena primera impresión durante una cita virtual

Debido al efecto instantáneo que tienen las citas virtuales para crear apariencias, Fox ha recomendado algunas maneras bastante sencillas de aplicar para causar una muy buena primera impresión, de modo que si todo sale bien puedas asegurar una segunda videollamada con ese alguien especial.

Elige tu entorno

Si bien puede ser difícil prepararse para una cita virtual en el mismo lugar donde has estado trabajando desde casa todo el día, mostrar tu entorno de la vida real en una videollamada da una impresión más genuina y auténtica que usar un fondo plano unicolor como una pared, según reseña el portal Sharp Gal.

Crea una nueva atmósfera diferente cambiando la iluminación para dejar un espacio más relajante, ordenando la habitación de modo que luzca limpia e interesante. Tal vez agregando algún elemento destacado para que pueda ser un posible tema de conversación si las cosas se tornan aburridas.

Sé puntual y atenta

En una cita virtual, puede ser tentador sentir que está bien entrar con cierto retraso en la hora acordada, pero es importante respetar esto y mostrar esfuerzo.

Además, recuerda concentrarte en tu cita. Si estuvieras en un bar o restaurante, no dejarías que tus amigos se involucren y se hagan cargo de la conversación, así que coloca tu teléfono o computadora portátil alejados de ti para evitar ser interrumpida por los sonidos de las notificaciones.

La conexión es clave

Asegúrate de tener una excelente conexión Wi-Fi. Las videollamadas que continuamente se están interrumpiendo o transmitiendo con algo de retraso crean incomodidad y obstaculizan el flujo de la conversación. No quieres que se pierda un comentario gracioso a buen tiempo, o que la pantalla se congele a mitad de la frase dejándote con la boca abierta y los ojos cerrados. Una excelente conexión a Internet permite una conexión humana prometedora.

5 maneras fáciles de devolverle la chispa a una relación rutinaria y monótona Si con el paso del tiempo notas que tu relación comienza a parecer aburrida, es hora de devolverle la chispa con estos consejos sencillos.

Pon atención a tu lenguaje corporal

Tu cita virtual no puede oler tu colonia o sentir que tocas su mano, por lo que el lenguaje corporal visual y la expresión facial son muy importantes para transmitir tu vibra, especialmente si te gusta la persona.

Mantén el contacto visual: gesticular, sonreír ampliamente, inclinarse hacia la cámara. No hay necesidad de parecer un mimo, pero vale la pena ampliar un poco los elementos expresivos que tienes a tu disposición para compensar el elemento físico.

Demuestra interés como lo harías en una cita presencial

Hacer preguntas que demuestren atención e interés sobre tu cita virtual demuestra que estás sintonizada, prestando atención e intrigada. Es comprensible querer destacar todos tus logros, actividades y reconocimientos en un intento de venderte, pero esta no es una presentación de canal de compras. Tu objetivo es un diálogo equilibrado y agradable en el que salgas sabiendo más sobre la otra persona.

Y así como te interesas en la otra persona, busca que esta también se interese en ti. Pero por favor, evita el “a mí también me pasó algo similar” para luego dominar toda la conversación cada vez.

