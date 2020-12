Mi pareja no me presume en sus redes sociales: ¿signo de alerta o no debo preocuparme?

En la actualidad, parece que la validación de la pareja en las redes sociales es tan importante como la fidelidad, honestidad y compromiso, a tal punto que no aparecer en el perfil del amado es interpretado con un indicio de que algo anda mal.

Es cierto que las plataformas digitales se han convertido en parte de nuestra cotidianidad, pero por encima de todas las cosas, hay que recordar que ellas no son la vida real y que el uso que cada quien les da, es muy relativo.

Pareja y redes sociales, una complicada relación

Según una investigación realizada por las universidades de Carnegie Mellon y de Kansas, reseñada en 20 minutos, la respuesta a este dilema se encuentra en el equilibrio.

“Aunque compartir demasiado sobre la pareja puede ser dañino, no incluirla en la vida digital, si es costumbre del usuario usar con frecuencia sus redes sociales, puede ser igual de destructivo”, afirman.

Lo importante es conversarlo y llegar a un cómodo acuerdo para los dos.

Para Omri Gallath, uno de sus autores, publicar algún mensaje o imagen esporádicamente "contrarresta los efectos negativos de la divulgación en línea, lo que aumenta los sentimientos de intimidad y satisfacción”.

Es decir, este pequeño gesto ayuda a que el otro se sienta involucrado en la relación, más especial y le da un carácter de seriedad a la unión.

Pero, ¿Qué pasa cuando uno de los dos prefiere mantener la discreción al máximo y eso comienza a herir al otro participante? Los expertos recomiendan que la comunicación es clave.

Es importante que lleguen a acuerdos para definir cuánta visibilidad tendrá la relación, con qué se sienten cómodos ambos y desde el respeto, entender los motivos por los cuales ha pasado desapercibido.

Las redes sociales no son iguales la vida real, sin embargo, si para ti es significativo, debes hablarlo con tu novio.

Conforme con el citado medio, es importante comprender que ambos tienen libertades individuales y que también es válido si alguno simplemente no tiene el interés por adentrarse en el mundo de las redes sociales.

¿Por qué no me publican?

Pero si aún no has sido capaz de tocar el tema, o las respuestas no te convencen, los especialistas afirman que no es sinónimo de que haya alguna infidelidad de por medio, pese a que sí, se hayan vistos muchos casos al respecto.

Las razones son tan diversas que se pasean desde que la pareja decida darles un uso profesional para compartir su talento y trabajo mas no su vida personal o que su personalidad sea reservada y tímida, por lo que prefiere consumir contenido en vez de crearlo.

Otra posibilidad es que busque proteger su relación de terceros que sean malintencionados, ofensivos o haya vivido experiencias desagradables previamente o el noviazgo tiene poco tiempo de haber iniciado así que todavía no está preparado para dar el paso.

Sí es posible ser feliz sin que te publiquen en las redes sociales, pero analiza los motivos.

El peor de los escenarios

No obstante, también existe una posibilidad que dolorosamente puedes estar atravesando y todavía no te has dado cuenta: eres víctima de 'stashing'.

La fuente afirma que se trata de una actitud de uno de los integrantes de la relación que busca por todos los medios ocultar a la persona que lo acompaña sentimentalmente.

Esta postura abarca desde nunca presentarte a los amigos o la familia, hasta el hecho de no presumir de su amor a través de las redes sociales.

Infidelidad, vergüenza, insatisfacción hacia el otro, altas expectativas, entre otros, son parte de los motivos por los cuales no sienten el compromiso de estar contigo y que amerita de tu atención urgentemente.

