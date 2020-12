Si tu pareja no te presenta a su familia y no sales con sus amigos, esto es lo que está pasando

Comienza con detalles menores como no publicar una fotografía a tu lado en las redes sociales, después pasan meses y no conoces a sus amigos y ni hablar de que tu pareja te presente a su familia. Cuidado, puedes ser víctima de 'stashing'.

Pese a que parezca un término muy elaborado, la traducción del inglés es simple: ocultar. Es decir, se presenta cuando tu pareja esconde que tiene una relación contigo y evita, a toda costa, involucrarte en sus círculos sociales.

Stashing: ¿Por qué tu pareja te oculta?

“Stashing es cuando la persona con la que sales evita presentarte a nadie de su vida, y básicamente te esconde de sus amigos, familia y entorno laboral”, describió Ellen Scott en el diario Metro UK, citado en La Vanguardia.

No obstante, este rechazo a formalizarte ante los ojos del mundo también es perceptible en otras actitudes menores como que lo menciones o etiquetes en alguna fotografía en las redes sociales y este ni siquiera te responde.

Si tu pareja te envía señales confusas, es momento de cuestionarse si la relación de verdad es seria. - Instagram @10thingsiihateaboutyou

También deben encenderse tus alarmas si nunca le ha hablado de ti a nadie que forme parte de su círculo cercano y si tampoco le gusta que salgan juntos a lugares en los que puede encontrarse a un conocido.

Para los expertos, esto sucede cuando tu compañero sentimental no te toma en serio para establecer una relación duradera así que no ve el motivo de para tomarse la molestia o exponerse de integrarte a su entorno.

De igual manera, el especialista Jo Hemmings afirmó para Daily Mail, que también sucede cuando el otro considera que "no eres lo suficientemente especial como para llevarte a su círculo de amistades”, conforme con el mismo medio.

Este tipo de conductas obligan a reflexionar sobre la gran diferencia que existe entre mantener una relación en privado y otra en absoluto secreto, siendo este último una especie de maltrato psicológico que destruye la autoestima del amado.

El stashing también es una especie de manipulación que tu pareja ejerce sobre ti. - Instagram @lookcete

"Muchas personas tratan a otras como un producto de consumo. (…) Muestran interés y utilizan técnicas de seducción falsas para enganchar al otro y que nunca les falte cariño", reflexionó el psicólogo Fernando Villadangos a El Mundo.

Esta cosificación no es más que una manipulación para satisfacer sus vacíos emocionales, pero sin implicarse demasiado.

Otros motivos

Sin embargo, pese a que el stashing sea una práctica cada vez más normalizada en la sociedad porque muchas personas buscan relaciones para satisfacer sus deseos sexuales y no para comprometerse, hay otras posibilidades a evaluar.

Una de ellas es que todavía tu pareja no se encuentra preparado para dar el siguiente paso porque los tiempos de cada quien son distintos, aunque debes considerar la historia particular de la relación y los meses (o años) que has invertido en ella.

Si tu pareja no te involucra, es momento de conversar seriamente sobre lo que está sucediendo. - Pexels

La personalidad de tu pareja es otro elemento a analizar, puesto que si él es poco sociable o tiene mala relación con su familia, quizás prefiera mantenerte alejada de esos problemas por un buen tiempo, o incluso, si no es aficionado al uso de las plataformas digitales.

Asimismo, las experiencias previas, positivas o negativas, influyen al momento de llevarte a ser uno más de sus amistades y familiares, pero si ya tú has hecho esas demostraciones y tu novio no, lo mejor es conversar con honestidad lo que está sucediendo.

