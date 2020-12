Estas son las señales que indican que un chico solo quiere una “aventura” contigo

Si bien todas sabemos que algunos chicos solo están interesados en ligar, no siempre está tan claro quiénes son. Algunos son muy directos sobre lo que quieren: una relación larga, una aventura, cosas nuevas. Otros envían mensajes contradictorios de forma accidental o intencionada. Independientemente de cómo lo expresan, algunas personas no están listas para una relación y hay señales que lo indican.

Si sospechas que tu actual enamorado no está tan involucrado en la relación, no dejes de seguir tu instinto. Teniendo en cuenta lo fácil que es caer en la trampa del autoengaño, tienes que estar atenta. Sé honesta contigo misma y presta atención a estas señales para saber si el chico solo quiere una aventura contigo

Le gusta más tu apariencia que cualquier otra cosa

Por muy halagador que sea cuando un chico elogia tu apariencia, presta mucha atención a los otros tipos de admiración que te ofrece. ¿También elogia su personalidad, ética de trabajo o logros? Sobre ese tema, ¿siquiera pregunta sobre esos otros aspectos de tu vida?

Las conversaciones y los cumplidos impulsados por las apariencias pueden conducir rápidamente a una imitación de la intimidad real. En el fondo, sin embargo, sabes que ese tipo de conversación es solo superficial. Así que pregúntate: ¿Realmente me ve más allá de mi apariencia física?

No te lleva a citas reales

¿Tus últimas "citas" han consistido en relajarse en casa viendo películas? Si todas tus actividades residen en un sofá o una cama, toma nota. No es solo una señal de que es malo planificando citas, significa que ni siquiera finge esforzarse.

Y no, no es una excusa la cuarentena ya que en varios países ciertos locales cuentan con medidas de seguridad para consumir en ellos, o incluso algo tan simple como una salida al parque es suficiente.

Claro, a veces una noche en casa puede ser romántica y entretenida. Pero si todo lo que tiene en su repertorio, entonces es una de las señales de que tu chico solo quiere una aventura contigo.

Te dice que no quiere una relación en este momento

"No quiero una relación en este momento", no es un código para "solo estoy esperando a que la mujer perfecta me cambie de parecer". Tampoco significa que estará listo la próxima semana o el próximo mes.

En lugar de planear cómo te convertirás en la mujer increíble que lo cambiará, tómate sus palabras al pie de la letra. ¿De verdad quieres tener que convencer a un chico de que vale la pena tener una relación? Te mereces algo mejor que eso. Cuando te diga que no quiere una relación, créale, ya que lo más probable es que solo busque una aventura.

No te presenta a sus conocidos

Que te mantenga aislada de su círculo de seres queridos es una de las señales que activan alarmas en nuestro cerebro. Incluso si solo es del tipo que visita a la familia en ocasiones especiales, si un chico te toma en serio, hará un esfuerzo por presentarte cuando tenga la oportunidad. Si evita esto, hay una razón.

Es muy entrañable cómo un hombre quiere mostrar a la mujer de su vida a sus seres queridos. Cuando deliberadamente te mantiene alejada de su círculo, eso probablemente significa que solo ve una relación breve y casual, o incluso solo una aventura.

Sigue activo en aplicaciones de citas

No es una regla absoluta que un chico deba eliminar sus aplicaciones de citas después de salir un par de veces con alguien. Pero si se han visto varias veces y él expresa interés en continuar, vale la pena conversar.

Dejando todo eso a un lado, el punto aquí es si todavía está activo en las aplicaciones. Algunos chicos tomarán la ruta engañosa y le dirán que eliminaron las aplicaciones incluso si no lo han hecho. Otros serán francos sobre la verdad de que todavía están mirando a su alrededor.

Sea honesto o no, si sigue activo entonces es probable que no tome la relación en serio. Si te ve como una aventura casual, no tendrá reparos en entretener a otros prospectos.

