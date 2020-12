Cuando sales con un hombre menor que tú, importan tus sentimientos y no el qué dirán

En el mundo de las relaciones amorosas, por un tema de machismo y convencionalismos sociales, cuando un hombre supera a la mujer en edad, no es mal de morir. Sin embargo, cuando la pareja es a la inversa no se hacen las mismas concesiones.

Para muchas, empezar a salir con un chico menor es tema de vergüenza, por todos los prejuicios que nos hacen cuestionarnos a nosotras mismas, llenándonos de dudas y temiendo las críticas de los demás, cuando realmente lo que importa es lo que sientas.

Esto, puede llegar a dañar la relación hasta el punto que la saboteas para acabar con ello, cuando en realidad hay casos documentados de mujeres que se han atrevido para inspirarnos (como Jennifer Lopez y Demi Moore), y si él supera los límites legales de edad para sostener una relación consensuada, estás en tu derecho de vivirla plenamente.

No dejes que nadie decida tu vida amorosa por ti. - Pinterest Scoop whoop

“La mujer del siglo XXI ya no necesita un guía, una persona que te pueda llevar a los objetivos que quieras en la vida”, analiza la psicóloga Victoria Sánchez para Elle.

“La emancipación de la mujer, la liberación de los prejuicios y expectativas de género, ha supuesto un cambio en muchos aspectos de la vida social y familiar (…) por lo que la elección de una pareja más joven es una opción más dentro de ese crecimiento”, dijo.

Es decir, las mujeres saben lo que quieren y cómo lograrlo, por lo que buscan es “un compañero de viaje, no a un hombre que nos pague el viaje o nos cambie el rumbo”.

La sociedad está adaptándose a mujeres que buscan un compañero y no a un líder que las guíe. - Pinterest

Ellas están en su derecho de elegir quién será su pareja, cómo se desarrollará la relación y para qué, algo en lo que nadie del entorno puede incidir.

“El origen de estos bloqueos (…) suele estar en un 90% de los casos en la educación familiar, en las ideas y creencias transmitidas de generación en generación”, reseña el citado medio.

Pese al problema que en algunos casos pueda suponer salir con un hombre con menos años, las ventajas son varias, como tener un romance con menor compromiso, con mayor atracción física y compenetración sexual.

No obstante, también se puede construir una relación duradera y con planes para futuro, pero es la “inquietud, energía, curiosidad y ganas de explorar” que ellos tienen, lo que usualmente termina por conquistar a la mujer.

Independientemente de las diferencias de edad, en cualquier caso lo importante siempre es el amor. - Pinterest Who what to wear