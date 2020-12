5 tips para fortalecer tu matrimonio durante las fiestas decembrinas

Las fiestas decembrinas siguen activas por un par de días más y estas a su vez traen consigo un montón de actividades. Desde las fiestas hasta la decoración y las compras, mantenerse al día puede parecer abrumador. Muchos matrimonio se quiebran bajo esta presión porque cualquier grieta puede convertirse en un problema grave. Sin embargo, hay formas de reducir el estrés de las fiestas y fortalecer tu relación sin dejar a un lado las festividades.

Si estas fechas representan un dolor de cabeza no solo por todos los preparativos que traen consigo sino también porque siempre se vuelve complicado con tu pareja, entonces échale un vistazo a estos consejos que bien pueden fortalecer tu matrimonio además de salvar el espíritu festivo entre ustedes.

Crea una mentalidad navideña

Antes de que la locura de la temporada se apodere de tu mente, es hora de establecer algunos límites para ti. Necesitas cambiar tu forma de pensar y crear una mentalidad positiva. Esto no solo te permitirá tener unas vacaciones más felices con tu cónyuge, sino que también te ayudará a fortalecer tu matrimonio durante el resto del año.

Según reseña el portal Marriage Confetti, una buena forma de cambiar tu forma de pensar es escribir una declaración positiva y mantenerla visible o accesible. Es mucho más fácil pasar tiempo con tu familia y amigos cuando sigues repasando tu declaración de positividad en tu mente.

Encontrar pasatiempos y maneras de divertirse juntos ayudará a aliviar las tensiones. - Instagram @emrekaratas

Evita el perfeccionismo

Acepta que lo bueno es suficiente para ti algunas veces y evita el perfeccionismo. Ningún individuo es perfecto, por lo que ninguna fiesta puede ser perfecta.

Preocuparte de que todo sea insatisfactorio no hace nada bueno por ti o tu matrimonio. Simplemente te pone más de mal humor, lo que puede llevarte a criticarte aún más. Intenta reírte de las cosas que simplemente no salen como esperabas y compártelas con tu esposo a modo de anécdota para fortalecer más sus lazos y su unión.

Mantén la calma

Cuando algo comience a molestarte, no te salgas de control. Mantén la calma y no te desquites con tu esposo, no importa si él tuvo la culpa de manera directa o indirecta.

Respira profundamente, cuenta hasta diez, y si eso no funciona, aléjate de la situación temporalmente hasta que te calmes. Haz otra cosa por un tiempo y luego aborda el problema con calma.

Un mal momento es pasajero mientras que un matrimonio está hecho para durar. Superar este tipo de situaciones, mantener la calma y sobrellevar las cosas con paciencia sin duda podrá fortalecer su unión aún más.

Tengan su propia tradición navideña

Puede ser tan simple como ver la misma película de Navidad cada año o cocinar la comida favorita de cada uno durante las fiestas. Crear sus propias tradiciones navideñas o rituales privados no solo fortalecerá el vínculo que compartes con tu pareja, sino que crearán recuerdos únicos con los que solo ustedes dos pueden identificarse.

The Holidays es la perfecta película para ver en pareja durante las festividades de Fin de Año - Instagram @birkarefilm

Pasen alguna de las fiestas con una pareja que a ambos les agrade

Para que un matrimonio o cualquier relación tenga éxito es muy importante mantenerse conectado con el tipo de personas adecuadas. Ninguna unión puede prosperar de forma aislada y, a veces, incluso después de estar con familiares y amigos, es posible que no puedan relacionarse con ellos debido a muchas razones.

Pero cuando son amigos de una pareja de ideas afines, pueden pasar el rato durante estas fiestas, haciendo que se rompan las tensiones en el proceso y confiar en su buena amistad y apoyo, en especial durante las celebraciones decembrinas.

