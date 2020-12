Ni tu peso ni tu talla definen tu valor como mujer así que deja de castigarte

La cultura de la dieta ha sido parte de la sociedad desde tiempos remotos. Se centra en la imagen de una persona y evalúa su peso, la forma y el tamaño de su cuerpo por encima de su bienestar.

Básicamente, se traduce en "no importa cómo te sientas, sino que hagas lo necesario por bajar de peso y verte como la mujer que posa en esa revista", Aunque en los últimos años han surgido figuras que se han encargado de derrumbar estos estereotipos de belleza, sigue habiendo muchos prejuicios, incluso dentro del mismo movimiento body positive.

Seguramente has sido muy dura con tu cuerpo antes. Te has levantado en la mañana pensando que la ropa que quieres ponerte no te va a quedar bien o que no podrás usar cierta cosa porque te van a señalar. Más de una vez te has sentido mal porque alguien te dijo que tienes "piernas de pajilla/popote"por lo delgadas que son; o por las veces que mencionaron tus "rollitos" o "mejillas regordetas".

Hay muchas formas de sentirnos mal por nuestro peso o la figura que tengamos. Inconscientemente buscamos en qué tipo de cuerpo encajamos: "de pera", "de reloj de arena", "de triángulo" o "de manzana", como si eso definieta nuestro día.

Con demasiada frecuencia escuchamos "si comes X cantidad de calorías por día y quemas Y calorías a través del ejercicio, perderás Z libras y finalmente vivirás una vida increíble en la que serás amada y feliz". Esto es lo más alejado de la realidad.

Intentar cambiar el tamaño de tu cuerpo o la talla de tu ropa no cuidarte ni estar saludable. Un cuerpo delgado no siempre es un cuerpo sano y un cuerpo grueso no significa que estás mal.

Pero una alimentación desordenada y la mala imagen corporal que tienes de ti, provocados por la presión de la sociedad si está mal y no es nada sano.

Si una persona delgada fuma cigarrillos, ¿esto la hace más saludable que alguien con un cuerpo más grande que practica el cuidado personal y mueve su cuerpo? ¡Absolutamente no! Y así en viseversa. Cada caso es diferente por eso, no hay que basar nuestra belleza ni valor en las tallas o el peso corporal.

El tamaño de tu cuerpo no define tu valor. Eres mucho más que los números que marca la báscula o la etiqueta de tu ropa.

Es entonces cuando aparecen figuras como Rihanna, quien ha impuesto un nuevo modelo de belleza que se rige por sus propias reglas. La cantante originaria de Barbados no solamente posee un enorme talento musical sino también una gran presencia escénica y una belleza indiscutible.

La cantante ha posado libre en en bikini y en lencería, dejando sus cuervas y rollitos al descubierto. Su marca de ropa se ha convertido en un parteaguas en la industria de la moda y sin duda, le ha abierto paso a mujeres de todos los tamaños que quieren romper las reglas que por muchos años les han hecho creer que no son suficientes.

Tenemos que dejar de hacer suposiciones sobre las personas en función de su tamaño corporal.

Está bien si quieres probar algo nuevo, si quieres cambiar pero lo que sea que hagas, que sea porque tú lo decides y porque eso te hará mejor persona.

Puedes estar sana y feliz literalmente con cualquier tamaño y, dependiendo de cómo estés construyendo tu cuerpo, verás tu forma desde cierta perspectiva.

