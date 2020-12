Actriz comparte lo difícil que es vivir con acné provocado por ovario poliquístico

El Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP por sus siglas en español o PCOS por sus siglas en inglés) puede ser difícil de determinar por sí mismo. ya que cada cuerpo es diferente. Es por ello que los signos de este trastorno hormonal y reproductivo pueden ser fáciles de pasar por alto. De hecho, según Conceptions Florida, Clínica de fertilidad en Coral Gables, "la mitad de las 10,000,000 de mujeres que lo tienen no lo saben. La razón subyacente de este síndrome de salud común de las mujeres sigue siendo un misterio".

Gracias a que el tema está cada vez más abierto a discusión, muchas mujeres han compartido sus experiencias con el SOP, creando una red de apoyo para quienes lo han sufrido en silencio.

Recientemente la actriz Keke Palmer (Hustlers, Jump In!, Grease: Live, True Jackson VP) reveló que padece de ovario poliquístico y aunque le ha sido difícil aceptarlo, finalmente se decidió a compartir una fotografía que muestra los estragos de este en su cuerpo.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz de 27 años compartió una foto de su rostro al desnudo junto a un poderoso mensaje.

"El síndrome de ovario poliquístico me ha estado atacando desde adentro hacia afuera toda mi vida y no tenía ni idea. Mi acné ha sido tan grave que la gente a mi alrededor se ofreció a pagar para que lo arreglara. Probé TODO. Hice Accutane DOS VECES. La gente dice beber agua, tener una mejor dieta, pero hice todo eso, comí todas las cosas “correctas”, mis análisis de sangre estaban bien. Pero eché un vistazo personal a mi familia que tiene antecedentes de diabetes y obesidad, para entender lo que REALMENTE estaba sucediendo conmigo".

Para Palmer, el problema no sólo ha sido la presión de la gente sino también de los mismos médicos, pues muchas veces tampoco terminan de entender los estragos de este síndrome y no lo atienden como se debe.

"Desafortunadamente si no "te ves bien", es posible que no crean que ese es tu problema (…) Una vez llegué a un médico llorando y todo lo que me ofrecieron fue una vacuna contra el sarampión…"

La actriz compartió selfies de cerca, sin maquillaje ni filtros para revelar el acné y las cicatrices en sus mejillas.

El síndrome de ovario poliquístico (SOP) es un trastorno endocrino en el que los niveles de hormonas reproductivas como el estrógeno y la testosterona están desequilibrados. Este puede desencadenar una amplia gama de síntomas, que incluyen periodos irregulares y/o dolorosos, migrañas, crecimiento del vello facial, aumento de peso, resistencia a la insulina, quistes ováricos y problemas de fertilidad. El SOP afecta a una de cada 10 mujeres, según los Institutos Nacionales de Salud.

La genética juega un papel clave. Parte de la razón por la que puedes desarrollar PCOS está en tus genes. En un estudio realizado en la Universidad de Alabama en Birmingham, los investigadores encontraron que el 24% de las mujeres con síndrome de ovario poliquístico tenían una madre con PCOS y el 32% de las mujeres tenían una hermana con la afección.

"Estoy publicando esto para decir que está bien y que podemos ayudarnos a nosotros mismas. Mi piel me ha entristecido muchas noches pero no me doy por vencida. Sé que esto no somos yo y mi cuerpo. ha estado buscando ayuda. No tengo un título de médico pero hice la investigación y llevé lo que aprendí a un médico y eso los llevó a un diagnóstico adecuado. No digo confiar en web md para todo jaja sino lo que soy. diciendo que nadie puede ayudarnos como nosotros podemos ayudarnos a nosotros mismos ".

