Rutina de ejercicios para quemar el exceso de calorías de la Navidad en 20 minutos

Amamos la Navidad, pero no los estragos que deja en nuestro cuerpo cuando se acaban las fiestas. Los kilos de más son más comunes en esta fecha, en especial, en tiempos de confinamiento, pero no es nada que una buena rutina de ejercicios no pueda solucionar.

La clave para deshacerse de esas calorías extras no es más que cardio, MUCHO CARDIO. Por supuesto que la alimentación juega un aspecto fundamental, pero con mantener un equilibrio entre platillos saludables, gustos y actividad física, podrás superar este mes sin mayores sustos.

Rutina de ejercicios para quemar calorías en pocos minutos

Lo mejor de todo es que con solo media hora que apartes de tu día podrás quemar 300 calorías aproximadamente por sesión, una cantidad ideal para mantener el aumento de peso a raya. Adiós a las horas y horas de entrenamiento.

Latin Dance

Según Glamour, esta rutina de ejercicios es ideal para los que buscan exigirse, pero en la justa medida, mientras pasan un momento entretenido al son de ritmos latinos.

Los que disfrutan bailar sentirán que el entreno les pasó volando y ni hablar de los grandes beneficios que aporta en cuanto a tonificación de brazos, piernas y core.

Aunque te bastará para esos días donde reducimos las cargas de actividad física y disfrutamos un poco más de la vida, puedes complementar con pesas para no perder el fortalecimiento de los músculos.



Full body

De igual manera, podrás poner todo tu cuerpo en movimiento con este reto de la entrenadora Chloe Thing, quien diseñó 25 minutos de intensidad para que notes grandes cambios en poco tiempo.

Si te excediste mucho más de la cuenta, esta opción se ajustará a la perfección para quemar más calorías. En enero, acompáñala con mejor alimentación y constancia para que queden eliminadas de tu organismo las comidas trampa.



Patry Jordan

Una dura del mundo fitness es la española Patry Jordan, que a través de su canal de Youtube, creó la exitosa iniciativa Gym Virtual en la que comparte rutinas de todos los tipos.

Para adelgazar rápido y sin necesidad de ejecutar una serie de ejercicios muy complicados, creó este entrenamiento que dura solo 30 minutos, es intenso y promete consumir 300 calorías.



HIIT

Los entrenamientos con intervalos de alta intensidad (HIIT, en inglés) son supera efectivos para aquellas que buscan quemar grasa en poco tiempo.

Hay rutinas que son bastante exigentes pero también otras como esta que es de bajo impacto, no desgasta las articulaciones e igual cumple con su misión cardiovascular, conforme con el mismo medio.



Standing cardio workout

Por el contrario, en este caso elevarás el nivel al máximo ya que requiere todo de ti para poder ejecutarla como debe ser.

De acuerdo con la fuente, no es necesario que tengas en casa los materiales deportivos que aparecen en el video, ya que los realizadores te ofrecen alternativas para que igual hagas los ejercicios sin excusas.



De mantenimiento

Pero si la preocupación porque aparezcan unos rollitos de más no está entre tus prioridades, lo que necesitas es una rutina de ejercicios para mantenerte como estás actualmente, sin forzarte en exceso.

Esta alternativa dura 15 minutos y está diseñada para mantener el peso, pero requiere que seas consciente de que debes regular las calorías que consumes para no crear el desbalance que hace que engordes.



