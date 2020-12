Ejercicios fáciles para estirar el cuerpo y verte más alta

El ejercicio es muy importante para mantenerte en forma. No sólo te ayuda a perder peso sino que también a mejorar tu postura y tu estado de ánimo.

Aunque no lo creas, este puede hacer que te veas más estilizada y alta, a través de ejercicios que mejoran tu postura y te dan mayor fuerza.

Algunos de estos ejercicios están basados en movimientos de ballet, lo que ayuda a quienes practican este baile a verse mucho más estiradas y ligeras.

El ballet es una forma de arte compleja y físicamente exigente que incluye flexibilidad y entrenamiento cardiovascular. Además, combina ejercicios de yoga y pilates los cuales son básicos para tu flexibilidad y corregir zonas como la espalda.

Haz ejercicio durante 30 minutos, de tres a cinco veces por semana.

La clave de toda rutina es hacerla al menos tres veces por semana para que sea efectiva. No necesitas que siempre sea demasiado intensa, he ahí la importancia de variar. Incluso puedes despertarte en la mañana y hacer ejercicios desde tu cama.

Deja de justificar tu falta de actividad con falta de tiempo porque siempre es posible distribuirlo para que puedas completar al menos 20 minutos. Incluso puedes transformar tus actividades cotidianas como un ejercicio, desde subir y bajar las escaleras de tu casa hasta acomodar tu ropa.

No temas, no son tan difíciles como parece, de hecho, son ideales para principiantes o si no estás acostumbrada a hacer rutinas pesadas.

Elevación de pantorrillas

-Párate a la distancia del antebrazo desde el respaldo de una silla, con la mano derecha apoyada en la silla para apoyarte.

-Mueve los pies a una posición de V, los talones se tocan y los dedos de los pies apuntan hacia afuera.

-Levanta el brazo izquierdo por encima de la cabeza, manteniendo el codo redondeado e inclinándote ligeramente hacia adelante en la cintura.

-Sin tensar la zona lumbar, aprieta los glúteos y levanta los talones unos cinco centímetros. Baja al suelo. Repite 60 veces

Abridores de cadera

Este es un gran estiramiento de calentamiento para preparar las caderas y los glúteos para el movimiento. También te permite estirar un poco la espalda sin girar demasiado.

Comience en una tabla alta con las manos apoyadas en el piso, las muñecas apiladas debajo de los hombros y el núcleo, los cuádriceps y el trasero comprometidos.

Da un paso con la pierna izquierda hacia el exterior de la mano izquierda para que estés en una estocada de corredor.

Levante el brazo izquierdo y gire y estire hacia el techo, siguiendo con los ojos.

Piense en girar la pelvis, la parte superior de la espalda, los hombros y el cuello.

Cambia de pierna y repite.

Sierra

Este ejercicio se aleja del trabajo tradicional de abdominales y es una nueva forma de fortalecer y estirar los hombros y la parte superior de la espalda.

-Siéntate con las piernas tan abiertas como una esterilla de yoga (a).

-Con los brazos extendidos a los lados, gira hacia la izquierda (b). Estira tu mano derecha hacia su pie izquierdo, pulsando tres veces (c). Enrolla en el giro, desenrolla y vuelve al centro.

-Repite en el lado opuesto. Repita una vez más en cada lado.

Plank mecedora

-Comienza en una tabla sobre los brazos, con los codos doblados directamente debajo de los hombros.

-Mueve todo el cuerpo hacia adelante un par de pulgadas hacia sus manos y luego hacia atrás hacia tus talones.

-Mantén el núcleo, glúteos y cuádriceps comprometidos todo el tiempo.

Arabesque/ Attitude

-Párate derecha con los pies en la primera posición y coloca la mano derecha en el respaldo de la silla.

-Manteniendo el pecho levantado, extiende la pierna izquierda detrás de la cadera en una posición arabesca, con el pie en punta y alcance el brazo izquierdo por delante del hombro, con la palma hacia abajo.

-Manteniendo la pierna izquierda levantada, dobla la rodilla izquierda hacia un lado en una posición de attitude (la rodilla debe estar más alta que su pie) y alcance el brazo izquierdo por encima de la cabeza en la tercera posición (codo ligeramente doblado, brazo en forma de semicírculo tu oreja, palma hacia abajo).

-Extiende la pierna levantada hacia atrás formando un arabesco. Esa es una repetición. Haz 20, 10 de cada lado. Puedes sujetarte de una silla para mejor equilibrio.

Más de este tema

Ejercicios fáciles para tonificar el cuerpo con una pelota de estabilidad

El secreto para dejar de ver el ejercicio como tu peor enemigo y alcanzar tus metas