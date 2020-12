Afirmaciones para lograr el auto perdón y sanar tu alma antes de que termine el año

La vida pasa demasiado rápido y este año ha sido una presión constante. En menos de un parpadeo estamos llegando al final del 2020 y para la mayoría es tiempo de reflexión, de saldar cuentas y de recapitular.

El 2020 fue un año de muchos giros inesperados y pérdidas pero incluso dentro de todo el caos también hubo una transformación positiva, un despertar en muchos sentidos. Hemos tenido la oportunidad de apreciar nuestro entorno y a quienes nos rodean, de agradecer lo que tenemos e incluso lo que se fue.

Si en los últimos días has sentido que todo te está saliendo mal, que estás perdida o que no eres suficientemente buena para algo o alguien, debes saber algo: la vida puede ser realmente difícil pero es tu propia mente la que provoca que sientas que tu mundo se desmorona. Es momento de liberarte, de perdonarte y permitirte sanar.

Sé que puede haber cosas que aún son difíciles de superar y que todavía no podemos regresar a la normalidad de antes pero si aprendes a soltar y respirar, eventualmente volverás a encontrar el camino para ser feliz. No dejes que tus demonios internos opaquen tu brillo.

Estas afirmaciones te ayudarán a sanar las heridas conforme vayas repitiéndolas en esos momentos de oscuridad.

Vive la vida con amor y podrás experimentar la felicidad - Agencias

Una afirmación es una declaración y un pensamiento positivo para ayudarlo a avanzar hacia la paz y la felicidad. Por eso, en momentos de tristeza, una afirmación puede permitir a la mente pasar de un pensamiento negativo a uno positivo e incluso puede transformarte.

Así que cuando sientas que no puedes más, estas afirmaciones te ayudarán a aclarar tu mente y ponerte de pie.

"Hoy desperté por una razón y me permito encontrarla"

Ya sea que creas en un poder superior o no, debes recordarte que tienes una razón para estar en este planeta un día más. ¿Cuál sería el punto de la vida si no? Date el tiempo para comprender por qué. Puede que nunca esté claro, pero confía en que tienes un propósito, desde un proyecto que ayude a mejorar tu comunidad hasta el hacer feliz a tu madre o a tu mascota ¡en serio!. Tu presencia es increíblemente valiosa para muchas personas Estás en donde tienes que estar, sólo respira y encuentra tu camino.

"Puedo equivocarme y salir"

Si algo no funciona, o si no te estás divirtiendo, está bien alejarte en cualquier momento por cualquier motivo. No cometas el error de conformarte con alguien solo para tener a alguien.

“Me amo sin condiciones”

Quizá has sido demasiado dura contigo misma este año. Te has exigido mucho y eso te ha agotado. Esta bien querer siempre dar más y ser la mejor pero este ha sido un año que nos ha puesto a prueba a todos así que trata de desacelerar. Tu cuerpo y tu mente lo necesitan. Es muy fácil quedar atrapada en ese bucle de críticas contraproducentes. Rompe el ciclo y, en cambio, repite una y otra vez hacia tu interior cuánto te amas todos los días. Si no puedes amarte a ti misma, ¿cómo vas a amar a alguien más?

Es sorprendente lo poderoso que puede ser el pensamiento positivo. No solo puede atraer más positividad a tu vida, sino que también puede cambiar toda tu visión del mundo.

"Estoy agradecida"

Es increíble cómo el agradecimiento puede cambiarte la vida. Fue un año lleno de angustia y miedo pero si tomas un momento para ver todo lo bueno que te rodea y lo agradeces, estarás dando un paso muy poderoso a la sanación. Querer más constantemente te impide ver lo bueno que te rodea en este momento. Incluso los tesoros aparentemente pequeños (tu salud, tener un techo, comida, un trabajo, a tu familia o incluso a tu mascota) son regalos increíbles. Si algo hemos aprendido este 2020 es que nada es permanente y que el tiempo no perdona entonces, detente un segundo para dar las gracias.

