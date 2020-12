Ejercicios básicos sin saltos para levantar los glúteos sin sufrir

Trabajar los glúteos siempre es un reto para todas, especialmente porque la mayoría hace todo por evitar las odiosas sentadillas.

Lo primero que debes hacer es quitarte la idea de que hacer ejercicio es una tortura y que necesitarás de equipo pesado o de una membresía en el gimnasio para poder hacer tu rutina. Tampoco debes ir pensando en bajar de peso porque te frustrarás al no ver resultados inmediatos.

El ejercicio es un bien para todo tu cuerpo y los movimientos para levantar los glúteos también son geniales para fortalecer tus piernas.

Fortalecer tus piernas hará que tengas un mejor soporte así como también corregirá tu postura y hará que tengas mejor condición física.

Lo único que necesitarás para esta rutina serán unas escaleras o un banco pequeño en el que puedas subirte sin problemas.

Este circuito te hará sentir motivada para moverte y ver que el ejercicio no es tan monótono y pesado como parece. Lo mejor es que no necesitas equipo ni un gran espacio. Sólo no olvides que la clave para que funcionen es ser constante.

Ahora ponte ropa cómoda y una playlist ganadora para que sudes sin sentir que es una tortura. ¡Haz un poco de calentamiento antes de empezar para evitar lesiones"

Sentadilla básica

-Colócate con los pies separados a la altura de los hombros.

-Dobla las piernas y baja las caderas hacia el piso, asegurándote de no dejar que las rodillas queden hacia adentro mientras lo haces.

-Vuelve a pararte mientras aprietas los glúteos. Esa es una repetición..

Sentadilla con caminata lateral

-Comienza con los pies separados a la altura de las caderas, los dedos de los pies apuntando hacia adelante.

-Colócate en cuclillas en una posición de sentadilla. Mantén tu pecho hacia arriba y tu núcleo enganchado.

-Camina cuatro pasos hacia la derecha y cuatro a la izquierda para una repetición. Trata de dar estos grandes pasos mientras mantienes una posición de sentadilla baja.

Más de este tema

Ejercicios para deshacerte de la grasita de los brazos desde tu cama

Con estos ejercicios podrás deshacerte de la flacidez de los muslos en 15 minutos

Ejercicios para eliminar la grasita del abdomen usando un escalón

Te recomendamos en video