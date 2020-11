¿Cómo saber si soy una persona tóxica?: claves para descubrirlo y superarlo

Mucho se habla sobre lo negativo que resulta convivir con una persona tóxica y frecuentemente escuchamos consejos sobre cómo alejarnos de aquellos que nos hacen daño, sin embargo, también es necesario saber si nosotros hemos tenido o tenemos algún grado de toxicidad en nuestro comportamiento.

Puede ser muy complicado determinar y aceptar que no hemos sido la mejor versión de nosotros mismos en determinados momentos, sin embargo, esto no significa que no podamos mejorarlo.

El primer paso para conseguir esa mejor versión y ser personas positivas para quienes amamos y para quienes, de cualquier manera, lleguen a nuestras vidas, es aceptar en qué nos estamos equivocando.

De tal manera que, aquí te enseñaremos a descubrir si verdaderamente eres una persona tóxica.

Recuerda incursionar en este proceso no tiene nada que ver con autojuzgarte o castigarte por lo que ha pasado, sino de mejorar y convertirte en una mejor persona.

Debemos decirle NO a las relaciones tóxicas

En la actualidad, muchos movimientos han impulsado el amor propio, de tal manera que se ha creado una gran consciencia acerca de las relaciones tóxicas, sin embargo, es importante compren des las dificultades de identificar si nos encontramos en este tipo de relaciones.

Por eso, lo primordial es conocer que situaciones se presentan dentro de las relaciones tóxicas y cómo nos sentimos con respecto a nuestras parejas.

De esta manera, podemos identificar y frenar a tiempo aquellas situaciones que no son saludables para nuestras mentes ni para nuestros organismos.

Las señales de toxicidad en una relación son subjetivas e indirectas, pero lo más importante para despertar las alarmas es prestar atención cuando haya sensaciones de malestar emocional.

Esto no solo aplica para la víctima, sino para quien ejerce los comportamientos abusivos, pues frecuentemente, esconde frustraciones y problemas emocionales que son necesarios atender.

¿Cómo saber si soy una persona tóxica?

Existen varias preguntas que debes hacerte a ti misma para determinar si tu comportamiento es incorrecto. Estos cuestionamientos te ayudarán a autoevaluarte, sin embargo, el verdadero trabajo se dará cuando busques la ayuda necesaria.

¿Sientes que todos están en tu contra?

Percibes que la gente que te rodea quiere agredirte de alguna manera. No te sientes segura, tiene una autoestima dañada y piensas que cualquier opinión sobre ti o tu estilo de vida es una agresión en tu contra.

¿Sientes que eres una víctima?

Sientes que te encuentras en una situación negativa por lo que los demás han hecho y crees que no tienes el control de muchas situaciones en tu vida. Piensas que tus acciones se deben a algo que alguien más hizo.

¿Manipulo a las personas en mi entorno?

Necesitas que todo salga como tú lo deseas y sientes que eso es también lo que la otra persona requiere, de modo que tratas de convencerla con cualquier frase que la sensibilice.

¿Soy agresiva?

Sientes que pierdes el control en algunas ocasiones. Dices lo que se te ocurre sin pensar en la otra persona, usas insultos y frases humillantes.

También eres aplicar agresión física.

¿Critico constantemente?

La mayoría de las cosas que realiza alguien más te parecen negativas, nunca te alegras por un triunfo ajeno y constantemente dices lo que está mal, aunque se trate de algo minúsculo.

Lo que debemos hacer

Tu pareja es tóxica cuando más son las lágrimas que las sonrisas. - Instagram @cinefilosoficial

Si sientes que eres una persona tóxica es momento de actuar y mejorar esta situación. Aquí algunos consejos que podrían ayudarte, pero recuerda que lo más importante es estar dispuesta a mejorar.

Trabaja en aceptar la situación: la mente nos puede hacer jugadas y creer que la situación va a mejorar en algún momento o que, realmente no hay nada de malo en tu forma de ser. Sin embargo, recuerda que hay daño que ya está hecho.

Busca ayuda: acércate a tus seres queridos y amigos, desahógate con ellos. Conversar es una de las maneras más positivas de superar una situación. También puedes acudir a terapia, esto siempre es muy positivo no solo para enfrentar tus emociones, sino para que puedas continuar con todos los ámbitos de tu vida mientras atraviesas estos problemas.

Anímate a ti misma: repítete todos los días que mereces algo mucho mejor. Busca una actividad que realmente disfrutes y practícala. Reúnete con personas que te hagan reír y disfrútalo al máximo.

